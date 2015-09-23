奥巴马与默克尔通电话商讨欧洲应对难民潮事宜--白宫

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月22日 - 美国白宫发表声明称，美国总统奥巴马与德国总理默克尔周二通电话，商讨了欧洲应对叙利亚难民危机事宜。
“两位领导人就在全欧洲范围内达成所有欧洲成员国家接受公平难民配额解决方案的必要性达成了共识，”白宫称。
“他们还讨论了如何缓解难民涌入的根本原因、特别是通过推动可团结叙利亚民众的政治过渡进程来缓解等事宜，”白宫称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。