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时事要闻 | 2015年 9月 23日 星期三 08:47 BJT

奥巴马与默克尔通电话商讨欧洲应对难民潮事宜--白宫

路透华盛顿9月22日 - 美国白宫发表声明称，美国总统奥巴马与德国总理默克尔周二通电话，商讨了欧洲应对叙利亚难民危机事宜。

“两位领导人就在全欧洲范围内达成所有欧洲成员国家接受公平难民配额解决方案的必要性达成了共识，”白宫称。

“他们还讨论了如何缓解难民涌入的根本原因、特别是通过推动可团结叙利亚民众的政治过渡进程来缓解等事宜，”白宫称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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