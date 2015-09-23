奥巴马与默克尔通电话商讨欧洲应对难民潮事宜--白宫

“两位领导人就在全欧洲范围内达成所有欧洲成员国家接受公平难民配额解决方案的必要性达成了共识，”白宫称。

“他们还讨论了如何缓解难民涌入的根本原因、特别是通过推动可团结叙利亚民众的政治过渡进程来缓解等事宜，”白宫称。(完)