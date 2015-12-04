面临失去申根区成员资格威胁 希腊接受欧盟援助共同应对难民潮

路透布鲁塞尔/IDOMENI 12月3日（记者 Alastair Macdonald/Alexandros Avramidis） - 希腊周四请求欧洲国家协助保护希腊边境并应对难民潮，以化解可能被踢出申根协议区的威胁。

希腊政府周四最终接受了欧盟的提议，同意接受欧洲援助及外国边防军。欧盟周五将召开内政部长会议，商讨希腊无法阻止难民涌入情况下的对策。

欧盟官员公开表示，没有“威胁”要将希腊“逐出”申根区。但外交人士称，希腊当局面临沉重压力，该国需在周五会议前表明其正在配合欧盟应对难民危机的措施。

希腊接受欧盟的三项援助，很快就得到了欧盟负责移民问题的委员阿夫拉莫普洛斯（Dmitris Avramopoulos）的欢迎。这三项援助分别为欧盟工作人员在希腊北部边境提供帮助、向希腊爱琴海诸岛派边防军、向滞留难民提供帐篷和物资。

受经济危机影响，希腊很难应对近60万抄捷径经土耳其进入本国的难民。

希腊否认拒绝接受援助及合作，当局周四表示，将与欧盟Frontex边境管理机构的工作人员合作，对马其顿收紧边检以来滞留在希腊北部地区的难民进行登记。（完）