欧洲货币基金扩大买进亚洲资产--惠誉

路透伦敦11月12日电---惠誉国际周一表示,欧洲货币市场基金已在两年内将亚洲曝险增加超过五倍,以追求更高收益,而他们也将越来越看重欧洲及北美传统投资地以外的市场.

这些保守基金的投资标的为低风险的约当现金资产,其亚洲资产配置比重从两年前的1.2%提高至7.7%,而截至目前为止日本为主要的受惠国.

"历史上而言,欧洲货币市场基金一直着重於核心的投资标的,即欧洲及北美的发行人,但现在已经明显转移至日本发行人及亚洲发行人,有部分甚是转移至中东发行人,这是一个极为明显的改变,"惠誉主管Alastair Sewell表示.

"我们会见到持续转移至非传统的发行人...因基金寻求可以提供更具竞争力收益水准的新的优质发行人."

惠誉在一份报告指出,整体而言,在2010-2012年间约有20%、或约1,000亿欧元(1,270亿美元)的欧洲货币基金区域配置有所转变,资金从欧元区二线国家、美国及英国流出.

此区域货币基金的最大投资地仍为核心欧元区发行人,平均占48.1%的投资比重,但其他地区的投资比重不断上升.

举例而言,部分货币基金经理人正跨入中东,整体配置比重为0.2%,为两年前的两倍.

惠誉提出几个吸引欧洲货币市场基金的亚洲及中东发行人名单,包括中国银行、阿布扎比国家银行、以及新加坡国家投资基金淡马锡.

Sewell表示,并非所有的欧洲基金均对新的区域持开放态度,转移投资标的的行动在规模较大、拥有较丰沛研究资源的基金上更为显着,而很大部分的投资仍可能集中在基金所在区域附近.

"货币市场基金仍是极为保守的产品,因此核心配置集中於北美和欧洲等传统地区的情形将持续下去."

不过欧洲货币基金经理人已在两年前退出希腊及葡萄牙投资,同时也出脱西班牙及爱尔兰等欧元区其他二线国家投资,使其不再持有欧元区二线国家仓位.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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