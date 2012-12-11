欧洲支持蒙蒂改革计划 意大利政局不稳冲击市场

* 意大利借款成本上升,股市下跌

* 要求蒙蒂留任的呼声加温

* 西班牙担心可能会受到连累

路透罗马12月10日电---欧洲周一敦促意大利下届政府坚守总理蒙蒂的改革计划.此前,蒙蒂决定提前辞职以及贝鲁斯柯尼回归政坛前线惊扰金融市场.

蒙蒂周末意外宣布其将辞职,因为贝鲁斯柯尼所在的人民自由党(PDL)不再支持其专家型政府.这一消息推高意大利借贷成本,并促使股市下跌.

大选料将在2月举行,选战主题可能将围绕蒙蒂的改革计划,前总理贝卢斯科尼指责改革把意大利拖入衰退,并迫使自己竞选第五个任期.

而欧洲政界人士和官员警告称,蒙蒂的政策必需继续下去,以防危机复燃.

"蒙蒂是位很优秀的意大利总理,我希望他的政策在选后还是能够持续,"欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)说.

他的言论呼应了这几天以来,从法国外交部长法比约斯到EFSF首席执行官雷格林、欧盟执委会主席巴罗索等多位欧洲决策人士的看法.

意大利的欧洲盟友大多难掩其对贝卢斯科尼表态参选的震惊--就在同一天,他的性侵丑闻案也攻占了新闻头条--但贝卢斯科尼却指责欧盟中伤他就是在侮辱意大利.

西班牙经济部长德金多斯警告称,意大利情势不稳可能引发连带效应,让西班牙脆弱财政陷入进一步动荡.

现在的焦点是蒙蒂会不会也加入战局,不论他是亲自参选,或者选择支持曾经认同他改革、并或多或少算是为他角逐选战的中间力量.

La Repubblica报引述蒙蒂的话称,他尚未做出决定,但对目前的情势甚感忧心."我不知道,"他说."如果要形容我今天的感觉,我只能说我非常忧心."

他不断对意大利国内反欧洲的民粹主义兴起提出警告.

**中间偏左党派领先**

蒙蒂提出的2013年预算案获批后便辞职的决定,使原本定于明年3月或4月之前进行的大选提前到了2月.蒙蒂的这一决定或许意味着他会在圣诞节前辞职.

民意调查显示,贝卢斯科尼赢得大选的机率渺茫.他所属的中间偏右政党四分五裂,且他也难以重拾以往在各派系及亲信间的绝对主导地位.

在Pier Luigi Bersani领导下的中间偏左民主党领先优势明显,而且可能会在普遍支持欧洲联盟这一平台基础上构建下一任政府,这大致与蒙蒂的政策相符.

Bersani周一称,"正是因为蒙蒂仍应能服务于这个国家,他最好不参与竞争."Bersani希望蒙蒂继续担纲一定的职责,可能担任意大利总统一职.

衡量投资者信心的主要指标--意大利10年期公债较可比德债的利差走阔至362个基点,高于周五稍晚些的325个基点,这反映出市场担忧意大利可能重返去年那样困扰该国的政治不确定性.

米兰绩优股指数下跌逾3%,其中银行业股跌势较剧烈,这一板块被视为最容易受债务危机重燃的影响.

贝卢斯科尼周一晚间发表简短声明,驳斥外国政界及媒体对他的负面评论,批评他们是在干涉意大利国内事务.

他还说自己向来是"坚定的欧洲拥护者."并称那些言论"对我个人没有造成太大伤害,但却伤到了意大利人民的选择自由."

由于意大利可能在数月内就会换上新政府,欧洲盟邦现在更加关注上月在中间偏左派初选中获得压倒性胜利的Bersani.

Bersani是位简单朴实的前共产党员,与意大利行业工会关系紧密.他已承诺将坚持政府已经实施的财政自律,并称蒙蒂仍可望在选举后继续扮演重要角色.

根据意大利选举法,Bersani料可在下议院取得强大的多数席次,但是复杂的法令可能会让他难以取得参议院的控制权,这对组成稳定的政府将是一大潜在风险.(完)

--编译 李爽/李婷仪/兰秀娟;审校 张明钧

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