欧洲将暂停对缅甸的制裁--法国外长

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透巴黎4月20日电---法国外长朱佩周五称，欧盟政府下周将暂停对缅甸的制裁，因该国进行了快速的政治和经济改革。
“下周一，我们将暂停对缅甸的制裁，但不是取消，因为我们希望确认缅甸正在走向民主道路。已经取得了进展，但是我们还没达到最终目标，”朱佩对BFM电视台说道。
欧盟外交官称，制裁被暂停，但并未取消，以敦促缅甸政府继续民主化进程。
反对派领袖昂山素季已公开表示支持这一方式。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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