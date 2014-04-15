欧洲加速储备天然气 为俄可能中断输气做准备

* 欧盟及欧洲公用事业协同向储气库注气

* 德国RWE、法国GDF Suez正洽谈将天然气输往乌克兰的可能

* 季节性天然气价差偏向注气储气库

路透伦敦4月14日 -欧洲公用事业趁着天气转暖和，利用挪威等其他稳定的供应来加速储备天然气，以因应俄罗斯可能中断经由乌克兰的供应。

尽管欧盟执委会呼吁俄罗斯尊重供气承诺，也呼吁乌克兰尊重中继天然气协议，但欧盟方面仍进行了数次紧急会议讨论应变措施。

“执委会在和乌克兰讨论，研究是否可让欧盟企业在乌克兰境内为下个冬季需求储存天然气，”执委会一位消息人士说。

“公用事业公司对我们说，储气地点的存量已很充裕，足以因应万一夏季出现供应中断；但乌克兰以及一些极度仰赖俄罗斯供应的东南欧国家，如果下个冬季需求增加的话，可能就很吃紧。”他说。

德国的RWE(RWEG.DE)、法国燃气苏伊士集团(GDFSuez)GSZ.PA等欧洲几个重要公用事业表示，正与乌克兰协商从他们的储气点传送天然气的可能性。

**条件合宜**

交易商和分析师说，今年春天的条件适合储气库注气。

路透数据显示，法国、德国和意大利等拥有最大天然气贮存容量的国家，过去五天来全都加紧填充储备，预防若俄罗斯真的切断供应，能把储存的天然气投放中欧和乌克兰。

路透数据显示，这三国在周日总计向储气库注气容量增加至逾1,100吉瓦时(GWh)，自4月11日的597吉瓦时大幅提高。

欧洲多数地方冬季气候温和，使得今年这个时候天然气库存还非常多，春季伊始暖和，也进一步降低了需求。

与此同时，挪威充足的供气量和液化天然气(LNG)进口增加，让供应过剩；因此欧洲这些公共事业公司得以加强储气，防备万一俄罗斯切断供气时，可供应乌克兰及欧洲国家。

英国天然气季节性价差目前约为每撒姆(therm)约0.13英镑(合0.22美元)；在欧陆流动性最大的天然气市场--荷兰，该价差则为每兆瓦时近4欧元(合5.56美元)。

今年初以来英国的季节性价差持续扩大，年初时仅0.05英镑。而荷兰的价差过去两周则从不到1欧元跳升到目前水准。

英国和荷兰的天然气曲线都为正价差，即近月合约低于远月合约。这激励了公用事业公司采购天然气，先注气储气库，当价格更高时卖出。(完)

(编译 李婷仪/张若琪 审校 龚芳/屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。