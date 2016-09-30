欧洲没有面临新的银行业危机--欧央行管委诺沃特尼

路透柏林9月29日 - 欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周四表示，他认为欧洲并没有面临与2007年和2008年时相似的新银行业危机，但金融部门显然处于过渡阶段。

“我不会夸大其词。我们处于过渡和学习阶段，”诺沃特尼对路透说。诺沃特尼在参加艾伯特基金会举办的一个活动前，被问及关于将于年底前敲定的银行业新规引发的担忧问题时发表了上述言论。

他表示，金融机构将不得不学着应对新的规定，并称相关的调整是有道理的，而且正在朝着正确的方向发展。

对于一些批评人士称欧元将会失败，诺沃特尼在活动中表示这样的警告是夸大其词，并称某些成员国存在问题。

“我认为，没有任何特别的挑战会让人想起2007年和2008年那场危机，”诺沃特尼称。

诺沃特尼在同路透记者交谈时，拒绝就德意志银行(DBKGn.DE)置评。(完)