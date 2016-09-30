欧洲没有面临新的银行业危机--欧央行管委诺沃特尼

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透柏林9月29日 - 欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周四表示，他认为欧洲并没有面临与2007年和2008年时相似的新银行业危机，但金融部门显然处于过渡阶段。
“我不会夸大其词。我们处于过渡和学习阶段，”诺沃特尼对路透说。诺沃特尼在参加艾伯特基金会举办的一个活动前，被问及关于将于年底前敲定的银行业新规引发的担忧问题时发表了上述言论。
他表示，金融机构将不得不学着应对新的规定，并称相关的调整是有道理的，而且正在朝着正确的方向发展。
对于一些批评人士称欧元将会失败，诺沃特尼在活动中表示这样的警告是夸大其词，并称某些成员国存在问题。
“我认为，没有任何特别的挑战会让人想起2007年和2008年那场危机，”诺沃特尼称。
诺沃特尼在同路透记者交谈时，拒绝就德意志银行(DBKGn.DE)置评。(完)
(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。