诺基亚第四季核心获利锐减73%

* 第四季获利下滑幅度小於预期

* 但仍锐减了73%

* Windows Phone销售尚未能对苹果构成威胁

路透赫尔辛基1月26日电---手机销量居全球之冠的诺基亚NOK1V.HE周四公布季度核心获利较上年同期锐减73%,因其新推出的Windows Phones一方面未能拖慢苹果iPhone急速扩大主宰地位的脚步、另一方面也未能补上旧有智能手机的销售空缺.

诺基亚去年2月大举改变经营路线,策略转为运用微软的智能手机软体,以与苹果(AAPL.O)iPhone及运行谷歌(GOOG.O)Android作业系统手机抢食智能手机市场.但苹果的iPhone受欢迎程度仍有增无减.

苹果本周稍早公布12月当季售出3,700万支iPhone,诺基亚则称在1月底时Windows Phone的销量将远高於100万支水准.

"Windows Phone销售至今已经突破100万支,较一些人的预期来得高,但这将不会让苹果或谷歌寝食难安."研究机构Ovum分析师Nick Dillon表示.

诺基亚公布第四季核心获利较上年同期下滑73%至每股0.06欧元,优於市场预期的0.04欧元.

该公司第四季智能手机销售较上年同期下滑31%至1,960万支,大致符合预期.

财报公布後,诺基亚股价上涨5.5%至4.28欧元;诺基亚在财报中表示,预计每股派发0.20欧元股利,略高於预期.

诺基亚董事会提议由Risto Siilasmaa接下董事长一职,现任董事长奥利拉将於5月下台.

Siilasmaa现年45岁,这位企业家自2008年便进入诺基亚董事会;他在芬兰为人熟知的身分是软件安全公司F-Secure(FSC1V.HE)创办人,在芬兰境外的知名度则偏低.

诺基亚季度每股净损0.29欧元,因该公司减计11亿欧元的数码地图资产.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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