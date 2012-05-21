欧洲官员着手应变计划 以防希腊退出欧元区

* 欧盟执委:在考虑希腊应变计划

* 民调显示,支持救助案的希腊政党的支持率升高

* 股市进一步下跌,因担心希腊问题蔓延

* 希腊和德国因公投想法而起争执

路透布鲁塞尔/伦敦5月18日电---欧盟贸易执委周五表示,欧洲的官员们正在着手紧急应变计划,以防希腊被逐出欧元区,与此同时,欧股挫跌,德国则对财政问题犹存提出警告.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,欧元区债务危机引起的市场不安情况可能还会再持续一、二年."关於欧元区的信心危机...12至24个月後,我们将见到金融市场平静下来,"他表示.

德国似乎加强向希腊施压,希腊政府发言人士表示,德国总理梅克尔提出让希腊举行公投来决定其欧元区成员身分的想法.但柏林当局立即否认这个说法.

欧股创下12月以来最低水准,因担心希腊退出的效应将会在欧元区蔓延开来,这可能吞蚀西班牙等更大的经济体.

决策者坚称希望希腊能留在欧元区,不过欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)表示,欧盟和欧央行也在为万一希腊不得不退出欧元区未雨绸缪.

"在一年半以前这有可能有引发连锁反应,"卡瑞德古特对比利时的报纸De Standaard说道."不过时至今日欧央行以及欧盟也在为一旦希腊不得不退出做准备.但希腊的退出并不意味着象一些人所宣称的,这是欧元区的终结."

虽外界对这种应变计划的揣测一直不断,不过卡瑞德古特的言论,似乎是欧盟官员首次承认欧盟正在为希腊退出欧元区做准备.

德国财政部发言人被问及是否有应对希腊一旦退出的应变计划时,并没有详述,只是称:"德国政府自然有责任要为国民对任何可能发生的事情做好准备."

不过欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)稍後则否认了卡瑞德古特的言论.

"卡瑞德古特是负责贸易的官员.我则是主管金融和经济事务的官员,并要同欧洲央行联系."雷恩说道."我们并没有为希腊可能退出做准备.我们所有的努力都是基於希腊会留在欧元区."

欧盟执委会发言人Oliver Bailly亦在Twitter上写道:"欧盟执委会坚决否认在着手应变计划以防希腊退出.执委会希望希腊能留在欧元区."

希腊政府发言人Dimitris Tsiodras称,梅克尔向希腊总统提议该国在下月大选的同时就是否留在欧元区举行全民公投,这令情势更加错综复杂.

希腊政治领袖周五愤然回拒了全民公投的提议,而德国一名政府发言人否认梅克尔曾提出此类建议.该发言人向路透表示,"这是不实消息,我们予以完全否认."

全球股市下挫,德国借款成本触及纪录低位,而围绕希腊是否留在欧元区的不确定性以及西班牙银行业危机持续恶化,提振了避险资产.

尽管已有所预期,评级机构穆迪下调西班牙16家银行评级,仍令投资者感到恐慌.

市场情绪已恶化到严重程度,即便民调显示希腊人正重新看好支持希腊援助计划的执政党,也无济于事.

若他们在6月17日的大选中这样投票,希腊留在欧元区将会更有把握,且其风险蔓延至西班牙等国的威胁将会减弱.

民调显示,保守派新民主党的支持率处在第一,比曾承诺撕毁1,300亿欧元援助计划的左翼激进联盟党高出几个百分点.这是希腊组阁磋商失败和宣布重新选举後进行的首次民意调查.

"希腊政治家需向民众解释现实情况,且不能作出不切实际的承诺,"朔伊布勒向法国Europe 1 radio电台表示."我们愿意希腊留在欧元区,但其要兑现承诺,而这个决定要交给希腊民众."

浏览欧元区债务危机图表,请点击:(r.reuters.com/hyb65p) (完)

--编译 戴素萍/孙茉莉/肖群英;审校 张荻/杜明霞/隋芬

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