欧洲能源：今年石油需求将进一步萎缩，受法意和西班牙消费下挫拖累

**德国需求增长**

德国是唯一一个消费量增加的欧元区主要经济体。

据德国联邦经济与出口管制局的数据，该国1-5月石油产品销量较上年同期增长2.9%至4,500万吨。

“冬末异常寒冷的天气可能是需求反弹的一个主要原因，不过也有初步迹象表明，备受打击的德国经济可能正在恢复，”IEA在7月月报中表示。

然而英国能源与气候变化部的数据显示，该国1-5月的石油与油品需求较上年同期下滑0.1%。

与此同时，，欧洲汽油消费量仍延续近年来的下滑趋势，上半年汽车销量创下20年来最低。

运输业占欧洲整体石油需求的55%。

英国石油行业协会(UKPIA)资料显示，展望未来，欧洲2015年之前的石油产品需求年增幅料仅为0.1%。