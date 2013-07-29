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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 09:45 BJT

欧洲能源：今年石油需求将进一步萎缩，受法意和西班牙消费下挫拖累

**德国需求增长**

德国是唯一一个消费量增加的欧元区主要经济体。

据德国联邦经济与出口管制局的数据，该国1-5月石油产品销量较上年同期增长2.9%至4,500万吨。

“冬末异常寒冷的天气可能是需求反弹的一个主要原因，不过也有初步迹象表明，备受打击的德国经济可能正在恢复，”IEA在7月月报中表示。

然而英国能源与气候变化部的数据显示，该国1-5月的石油与油品需求较上年同期下滑0.1%。

与此同时，，欧洲汽油消费量仍延续近年来的下滑趋势，上半年汽车销量创下20年来最低。

运输业占欧洲整体石油需求的55%。

英国石油行业协会(UKPIA)资料显示，展望未来，欧洲2015年之前的石油产品需求年增幅料仅为0.1%。

“未来几年的需求变化可能相对温和，但从长期而言，增长幅度预计将略有提高；需求增长最快的地区预计是南欧，因该地区的发展中经济体数量最多，”UKPIA最近在一份报告中称。(完)
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