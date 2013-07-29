欧洲能源：今年石油需求将进一步萎缩，受法意和西班牙消费下挫拖累

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
**德国需求增长**
德国是唯一一个消费量增加的欧元区主要经济体。
据德国联邦经济与出口管制局的数据，该国1-5月石油产品销量较上年同期增长2.9%至4,500万吨。
“冬末异常寒冷的天气可能是需求反弹的一个主要原因，不过也有初步迹象表明，备受打击的德国经济可能正在恢复，”IEA在7月月报中表示。
然而英国能源与气候变化部的数据显示，该国1-5月的石油与油品需求较上年同期下滑0.1%。
与此同时，，欧洲汽油消费量仍延续近年来的下滑趋势，上半年汽车销量创下20年来最低。
运输业占欧洲整体石油需求的55%。
英国石油行业协会(UKPIA)资料显示，展望未来，欧洲2015年之前的石油产品需求年增幅料仅为0.1%。
“未来几年的需求变化可能相对温和，但从长期而言，增长幅度预计将略有提高；需求增长最快的地区预计是南欧，因该地区的发展中经济体数量最多，”UKPIA最近在一份报告中称。(完)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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