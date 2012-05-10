欧洲政策偏向经济难挽投资者芳心

路透伦敦5月9日电---欧元区政策从单纯的财政紧缩向促进经济增长倾斜,或许是为欧元赢回信心的必要之举.但现有举措看上去还不足以改变投资者的糟糕感觉.

资产管理经理称,欧盟领导人在5月23日峰会上能够期待的最好结果就是控制破坏程度.欧洲央行低息贷款曾让欧元区金融市场在第一季呈现繁荣,但4月起资产管理经理们又开始撤离该地区股市和债市.

无论是通过增资後的欧洲投资银行加大基础设施支出的前景,还是各国按具体情况延长减赤期限,本身都不足以赢回投资者对除了最稳健资产以外其它欧洲资产的芳心.

"不,还不会.我们的风险预算仍然非常有限,在这段看上去似乎很复杂的时期内都将是这样."BNP Paribas Investment Partners首席投资官William de Vijlder说道.该公司资产管理规模为5,000亿欧元.

欧盟官员周二称,成员国必须找到促进经济增长的方法,同时还要整顿好财政秩序,本月峰会将讨论如何实现这两个目标.

社会党领袖奥朗德周日当选法国总统,以及希腊反紧缩派在周日选举中胜出,都在金融市场掀起一番剧烈活动.随着爱尔兰5月31日对欧元区财政协定举行公投的临近,几周来政策势头一直在酝酿着转变,这种转变由欧元区左倾党派发起并带动,但德国总理默克尔和欧洲央行总裁德拉吉偶尔的让步也给予了支持.

不过,许多投资者都认为,若整个欧元区都实施促进经济增长的举措,或将大大抵消坚持多年削减债务的意愿,至少目前是不能为德国所接受的.

"这确实需要德国以完全不同的方式来回应,我并不认为短期内能得到这种回应."Baring Asset Management资产配置主管Percival Stanion说道.

"这需要德国准备好容忍3-4%的通胀率,并实现3%或更快的实质增长速度,才能把欧洲其它地区拉出泥潭.我们并不认为德国愿意担当欧洲的救世主."

像de Vijlder一样,他也准备离场观望."我们在欧元区的风险敞口非常非常少,只是在意大利公债上有一个战术性持仓,这方面的持仓我们也在一直削减."

**不能因噎废食**

选民、政界人士和投资者担心的是,去年12月达成的欧盟"财政协定"对预算施以严格限制,让发生更大幅度减赤--加剧经济衰退和失业--税收锐减--赤字和债务更高这个连锁反应的风险可能一触即发.

而起抵消作用的"成长协定"能打破这个循环,资产管理经理认为,从这个角度来讲,这可能利好欧元区股票、债券和欧元.这三种资产都已经开始与经济成长前景同步而动.

稳定欧元区经济对企业获利至关重要,对政府税收和偿债能力同样如此.

但就算是政策转向的论调,或峰会可能讨论欧洲投资银行增资100亿欧元和调整减赤期限这样的大背景,可能让基金打算转变策略,这样做的基金估计也是寥寥无几.

De Vijlder称,欧洲要推动经济成长是"值得称赞的",即便具体执行起来极为复杂.他表示在可预见的未来,仍将低配欧元区的高风险资产.

其并称,完全放弃削减赤字会让市场惊慌,政府首脑需要找准紧缩财政的点,不要因此拖累经济成长.

**处方**

很多资产管理经理认为,推动经济成长的前景之所以重要,是因为除了欧洲央行进一步放宽政策之外,它也可以平衡许多风险,例如希腊退出欧元区、爱尔兰公投反对财政协定,法国德国政治决裂,或西班牙出现新的银行业问题等.

亨德森全球投资的欧洲股票主管John Bennett称:"当局考虑重点转向推动欧洲恢复增长,而不是无节制的削减赤字,正是医生应该会开出的方子."

一些债券基金经理抱有同样的看法.

"法国政局变动可能带来一线希望,因为将紧缩和促进增长结合起来的政策得到更多支持."Pioneer Investments欧洲公债和外汇主管Cosimo Marasciulo对客户称.他仍超配西班牙和意大利公债.

"这种环境下,高风险资产可能承压,不过我们仍建议在市场动荡时买入这些资产,因为寻找收益是正确的做法."

不过很多人还担心,如果推动经济增长,可能又会走向另一个极端.

F&C Investments全球策略主管Ted Scott称,法国和希腊选举只是加快了欧元区向着非黑即白这个局面的发展.

"我仍然认为,这场危机的最终结果可能有两个:要麽是完整的财政同盟,要麽是部分分离出去.周末的事件可能让这一天提前到来."(完)

--编译 程琳;审校 高琦/龚芳

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