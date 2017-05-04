分析：民粹势力受挫政治风险消退 欧洲市场重现生机

路透伦敦5月3日 - 欧洲在过去10年始终难以走出危机，今年本来难逃被席卷全球的民粹主义浪潮吞没的结局。

面对这样一个政局不稳、日益分裂、危如累卵的欧洲，投资者忧心不已，对欧股避之唯恐不及，去年欧洲股市资金外流超过1,000亿美元。

但随着政治风险逐渐退去，特别是欧元和以之为基础构建的金融体系所面临的风险不断消散，再加上欧洲企业获利在六年表现令人失望之后突然有了起色，这一切都在刺激投资者回归。

去年12月的意大利修宪公投结果并未导致市场崩盘，奥地利与荷兰选举也没有让民粹主义得势，就连希腊现在也同意改革，以便为债务谈判铺路。

在法国，希望退出欧元区的极右翼候选人勒庞在周日决选轮投票中获胜的机率仍然很低。在德国，就算现任总理梅克尔在9月选举中意外下台，取而代之的有可能是公认更加亲欧的候选人舒尔茨(Martin Schulz)。

这些正在消退的政治风险，很快地让位给更强劲的基本面。

即便如此，根据美银美林，截至上周，去年自欧股基金撤出的资金回流的比率还不到10%，不过随着更多投资者回笼，带来资金重新涌入股市的诱人前景。

欧盟统计局周三的初估值显示，今年伊始，欧元区经济增长的强劲力道胜过美国。

经济活动低迷、企业获利持续疲弱及负利率已经退居一旁，取而代之的是消费者与企业信心大振、双位数获利增长，以及企业交易规模接近纪录高点。

此外还包括，投资者并未做好准备抓住欧洲改善的趋势；欧股估值仍较其他发达市场更有吸引力；而且政治相关风险似已淡化。

“我们认为会有冒险获利的时机，因此，我们觉得投资者应该现在就对欧洲加码，”AllianceBernstein首席市场策略师Vadim Zlotnikov表示。

“...并且在周日法国大选过后会进一步增持，”Zlotnikov称。

中间派候选人马克龙被视为入主爱丽舍宫的最佳人选，他承诺放松国家监管并保护工人利益，但即便胜选，他还需要在6月议会选举中赢得多数席位，才能推行其改革计划。

**欧企业绩向好**

欧企前景重振，是增强该区域增长态势的最明显信号之一，也是投资者殷切期待的一种情况。

据汤森路透I/B/E/S，欧企第一季获利料增长13.9%，为七年来最乐观的表现。

这是分析师自2010年以来首次在一年当中的这个时候调升业绩预期，而不是屈从于失望或是回撤过于乐观的预期。

摩根士丹利称，欧企获利上调的广度达到2010年以来最大，周期类、防御类、金融类和大宗商品相关企业看起来全都更为健康，表明这种复苏是全面性的。

瑞银Nick Nelson指出，在需求回升下，欧元区工厂加速运转，闲置产能下降；德国处于领先的地位，法国、西班牙及意大利也急起直追。

在此同时，企业财报显示营收激增，意味着需求增强正驱动获利成长，而非撙节开支。

这些因素是贝莱德(Blackrock)今年初对欧股由空翻多的部分原因。这家全球最大的资产管理业者自去年12月以来两度迅速上调对欧股的业绩预估，指称政治面的焦虑情绪已然过了头。

然而，紧接着的是欧洲央行的动向，该央行正谨慎关注撤出超宽松和非常规货币政策所需的讯号，尤其是在通胀回升的情况下。

“马克龙的胜选，或将成为德拉吉在欧洲央行6月会议开始逐渐退出量化宽松所需的最后一块拼图，”英仕曼集团(Man Group)基金经理们写道。

然而，这并非市场的共识，市场目前预计欧洲央行要到明年才会削减购债计划。

这将使得欧洲处于甜蜜点之上，因为经济成长及企业获利连袂回升、政治风险消退，且立场相对宽松的央行不急着踩煞车。(完)