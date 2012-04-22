主要国家财长呼吁欧洲利用新金融缓冲空间进行必要改革

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 财经首脑呼吁欧洲采取行动削减债务、恢复经济增长
* 欧洲应利用金融防火墙提供的缓冲空间来积极行动
* 德国抨击美国和日本的债务计划
* IMF呼吁进行改革,并对过度削减预算提出警告
* IMF小组主管:恢复增长是解决债务问题的关键
记者 Gernot Heller/Glenn Somerville 编译 王冠中
路透华盛顿4月21日电---全球主要国家财经首长周六呼吁欧洲善加利用新增的金融缓冲空间,进行必要的长远改革,来对抗威胁到全球复苏的债务危机.
国际货币基金组织(IMF)管理委员会表示,欧元区必须进一步削减政府债务负担,推行果敢的经济改革,并稳定金融体系.20国集团(G20)方于前一日同意协助IMF将放贷能力提高一倍以对抗欧洲债务危机.
担任IMF管理委员会主管的新加坡财政部长尚达曼警告称,除非采取这些举措,否则债务问题会再度浮现,经济增长将会受创.
在希腊危机消退後,全球金融市场再度出现不安的平静,但IMF担心,在没有强力行动下,新的紧张情绪会再爆发,并打击全球增长.
IMF管理委员会表示,"全球经济将温和增长,但风险仍高."尽管该委员会表示,所有发达国家都应该采取进一步的行动,但也指出欧元区尤须恢复强劲增长.
欧元区为全球第二大经济区域,目前已陷入温和衰退,打击其主要出口夥伴中国和其他亚洲新兴国家,而美国增长情况亦仍旧低迷.
IMF和各国财经首长表示,除非恢复强劲增长且投资人信心回升,否则全球将无法摆脱由债务带来的恶性循环.
"在我们所有人看来,真正重要的是要在中期恢复正常增长,而且越快越好,最好是在二到三年内,"尚达曼在记者会上称.
"若无法回归正常增长,若无法让国内生产总值(GDP)回到潜在水准,那麽也不可能实现财政可持续性,"他警告称.
美国亦对欧洲施加压力,呼吁欧洲善加利用增强金融防火墙所提供的喘息空间.
"下一阶段危机回应成功与否,取决於欧洲是否愿意并且能够与欧洲央行携手,灵活并积极地利用其工具来支持各国执行改革,"美国财政部长盖特纳向IMF管理委员会表示.
但在热烈的讨论中,德国也指责了美国.美国预算问题正在恶化,且可能在年底税负优惠结束时达到沸点,而大幅削减预算的计划可能让美国经济陷入衰退.然而,11月的总统大选使得预算计划陷入政治僵局.
"我们了解政治上的限制,虽别无他法但这是急迫的议题,"德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称.
他表示,日本也需要有可信的预算计划.日本公共债务相对於国内生产总值(GDP)的比例高达230%.
**采取行动的空间**
欧洲是最迫切的挑战,也是IMF管理委员会点名需要政策建言的经济区域.
向IMF进一步注资4,300亿美元以及欧洲当局三周前决定强化自身的1兆(万亿)美元纾困基金,设立起防护线来对抗危机,向投资人确保有资金来协助任何陷入财务困难的国家.
在此同时,IMF管理委员会强调,预算整顿必须均衡,避免过度削减预算,进而侵蚀了增长并让赤字情况更加恶化.意大利和西班牙目前正面临这个艰难的挑战.
"关於如何在紧缩财政时也提振增长有相当多的讨论,"意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)说,尽管时间的选择是重点,但财政紧缩必须先进行.
IMF管理委员会呼吁主要国家央行提供协助,只要增长仍旧疲弱且通胀获得控制,就维持低利率和货币刺激政策.
美国联邦储备委员会(FED)将在周二和周三召开政策会议,预计政策委员将检讨是否需要扩大买债来支撑增长.IMF对於降低欧元区利率的呼吁,在华盛顿会议上遭到部分欧洲央行政策委员的反对.德国尤其担心宽松货币政策会推高通胀,而且也不是削减预算的万灵丹.(完)
--译文审校 李爽
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