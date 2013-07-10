全球油料作物：2013年欧盟油菜籽产量料因天气良好而上升--油世界

路透汉堡7月9日 - 德国油籽分析机构油世界周二预估，欧盟2013年油菜籽产量将从2012年的1,941万吨，升至远高于预期的2,040万吨，因许多地区天气良好弥补了英国和法国产量较低的影响。

油世界曾于6月预估欧盟今年油菜籽产量为1,972万吨。

“欧洲东南部已在收割油菜籽，暗示结果较好至非常好，让人们乐观预期今年欧盟总体收成可能将高于预估，”油世界表示，“来自农田的最新信息显示，几个主产国的作物条件较好且部分非常好。”

油菜籽是欧盟生产食用油和生物柴油的最重要的油籽。

油世界表示，德国可能将超过法国，成为2013年欧盟最大油菜籽生产国，产量为575万吨，高于2012年的482万吨，并超过6月时预估的550万吨。

法国将名列第二，2013年产量或为500万吨，低于2012年的548万吨，但略高于6月时预估的全年490万吨产量。

该研究机构表示，恶劣的天气意味着英国2013年油菜籽产量将从去年的256万吨大幅下降至200万吨。

但油世界称，欧盟东部的收成前景更好。

波兰油菜籽产量将从2012年的190万吨升至235万吨。

捷克产量将从去年的111万吨升至123万吨，罗马尼亚产量从16万吨增至45万吨，保加利亚产量从29万吨升至38万吨。(完)