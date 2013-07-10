全球油料作物：2013年欧盟油菜籽产量料因天气良好而上升--油世界

《分析师观点》中国设立雄安新区拟探索城市发展新机制，华北雾霾治理望提速
路透北京4月5日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。
路透汉堡7月9日 - 德国油籽分析机构油世界周二预估，欧盟2013年油菜籽产量将从2012年的1,941万吨，升至远高于预期的2,040万吨，因许多地区天气良好弥补了英国和法国产量较低的影响。
油世界曾于6月预估欧盟今年油菜籽产量为1,972万吨。
“欧洲东南部已在收割油菜籽，暗示结果较好至非常好，让人们乐观预期今年欧盟总体收成可能将高于预估，”油世界表示，“来自农田的最新信息显示，几个主产国的作物条件较好且部分非常好。”
油菜籽是欧盟生产食用油和生物柴油的最重要的油籽。
油世界表示，德国可能将超过法国，成为2013年欧盟最大油菜籽生产国，产量为575万吨，高于2012年的482万吨，并超过6月时预估的550万吨。
法国将名列第二，2013年产量或为500万吨，低于2012年的548万吨，但略高于6月时预估的全年490万吨产量。
该研究机构表示，恶劣的天气意味着英国2013年油菜籽产量将从去年的256万吨大幅下降至200万吨。
但油世界称，欧盟东部的收成前景更好。
波兰油菜籽产量将从2012年的190万吨升至235万吨。
捷克产量将从去年的111万吨升至123万吨，罗马尼亚产量从16万吨增至45万吨，保加利亚产量从29万吨升至38万吨。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透北京4月5日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。
路透4月5日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债 4/10 美国 发售三年期公债 4/10 法国 标售国库券(BTF) 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。