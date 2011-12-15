惠誉调降欧洲五家大银行评等

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透纽约12月14日电---惠誉周三调降五家欧洲银行的评等,称欧洲债务危机导致的资本市场紧缩及经济增长放缓应会间接损害这些银行的业绩.
以下银行的长期发行人违约评等(IDR)被调降:
- Banque Federative du Credit Mutuel (BFCM)评等从AA-降至A+;
- 法国农业信贷银行(Credit Agricole)评等从AA-降至A+;
- 丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)评等从A+降至A;
- OP Pohjola GroupPOH1S.HE评等从AA-降至A+;
- Rabobank GroupRABOO.UL评等从AA+降至AA.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
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