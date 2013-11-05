欧盟执委会称欧元区经济已度过难关

路透布鲁塞尔11月5日 -欧元区经济明年扩张速度料稍缓于此前预期，因民间需求和投资疲软，而且未来两年通胀将远低于央行目标水平。

周二欧盟执委会公布的经济预测，可能会支持要求央行降息的呼声。欧洲央行将在周四开会讨论下一步政策决定。

欧盟执委会预测，2014年欧元区18国经济料增长1.1%，而今年则可能萎缩0.4%。2015年欧元区经济增长将提速至1.7%。

5月时欧盟执委会预测明年欧元区经济增长1.2%，但随后又对民间消费和投资做出乐观预测，不过对政府需求预测维持不变。

无论如何，今年第二季欧元区已经摆脱衰退，复苏步伐将缓慢地逐季提速。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在声明中称，“愈来越多的迹象显示，欧洲经济已经来到转折点。”

“欧洲进行的财政整固和结构性改革已经为复苏打下基础。”

欧盟执委会预计欧元区总财政预算赤字与GDP之比将在2014年减少至2.5%，到2015年减少至2.4%，今年为3.1%。

执委会称，公共债务将在明年触顶，达到GDP的95.9%，高过今年的95.5%，随后在2015年降至95.4%。

欧盟执委会周二表示，预计今明两年欧元区的通胀率为1.5%，2015年降至1.4%。(完)

(编译/审校 李春喜/田建华/艾茂林)

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