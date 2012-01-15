欧洲：是复苏还是暂时的轻松？

* 危机忧虑缓解,但希腊仍是焦点

* 第四季公司财报料彰显欧美经济差异

* 数据面清淡

记者 Richard Hubbard 编译 程琳

路透伦敦1月13日电---欧洲央行注入欧元区银行业的巨额流动性看上去正在发挥作用,但是否可以证明这就是欧债危机的转折点,尚不明确.

在美国前景趋於光明以及中国展露软着陆迹象的情况下,欧元区经济衰退可能性上升,或许可作为对上述问题的部分回答.此外,未来一周开始密集发布的第四季企业财报,将是另一个焦点.

巴克莱资本的全球外汇研究主管Paul Robinson称:"(欧洲)货币政策状况更加宽松及其它地区前景向好,让欧元看上去会更加疲软."

不过,投资者眼前面临的风险还是在希腊,其与民间债权人有关重组债务的磋商仍悬而未决,希腊政府财政改革开展过程中也屡屡受挫.

Robinson表示:"人们仍然担心希腊.很多人问我,'如果希腊离开欧元区会有什麽後果?'."

希腊需要有大部分民间债权人参与新债换旧债计划,帮助将其债务降到更可持续水平,以换取欧盟和国际货币基金组织(IMF)的持续资金支持,避免无序违约.

一名政府官员对路透称,希腊及其债权银行料於周三恢复谈判.

**欧元区前景更趋疲弱**

欧元区经济状况更加关乎欧元/美元和股市前景.分析师对欧元区2012年经济状况的看法更加负面,即便近期一些数据部分缓解了忧虑情绪.

欧洲货币杂志最近采访逾350名分析师得到的全球风险调查结果显示,第四季欧洲主权风险上升的最大动因是,对经济前景的评分大规模下降.

"这表明分析师对2012年欧元区经济前景的看法自9月以来变得更加负面."该杂志国家风险栏目编辑Andrew Mortimer说道.

路透将於1月19日(周四)公布20国集团(G20)经济展望和全球成长调查.

预计大西洋两岸企业未来几周公布的财报,料可充分反映出全球经济更加疲软,同时也会反映出大洋两岸之间的经济差异扩大.

摩根大通市场策略师Dan Morris称:"美国企业第四季获利同比增幅预计应从20%左右降到接近10%,欧元区仍有可能是负增长."

其并称:"欧洲企业营收增长或许会更加疲软,并且欧洲企业裁减成本的难度加大,例如劳动力成本."

未来一周发布财报的重要美国企业包括,花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N),以及科技企业谷歌(GOOG.O)和英特尔(INTC.O)等.

摩根大通(JPM.N)周五称获利下滑,因欧债危机对交易和并购撮合交易产生影响.这与分析师预估相同.

欧洲公布财报的中药企业包括必和必拓(BLT.L)、力拓(RIO.L)、法国电力工程业集团阿尔斯通(ALSO.PA),以及对冲基金巨擘Man Group (EMG.L).

欧洲股市今年迄今都在稳步上涨,测试去年夏季在震荡盘势中反弹形成的广阔区间上端,一名趋势分析师预计该区间还将持续存在.

摩根士丹利资本国际(MSCI)AC全球指数.MIWD00000PUS在2011年下跌9.2%,为2008年来表现最差的一年,但今年迄今已上涨约3%.

周一是美国公共假期,但未来一周将公布房屋开工与成屋销售,预计均有小幅上升;以及生产者和消费者物价指数,预计均显示通胀温和.

欧洲主要焦点将是德国1月ZEW调查,以及英国12月通胀和失业数据.(完)