投资焦点：欧洲财报季临近 企业给不出财测让投资者如坠雾中

2015年2月24日，图为面值20欧元的新版欧元纸币。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透伦敦7月25日 - 廉价航空公司--易捷航空(EasyJet)(EZJ.L)本周承认近期无法给出获利展望，凸显了在下周欧洲企业财报季到来之际，投资者面临的窘境。

据汤森路透数据，欧洲的大型企业获利预计将减少近9%，不过投资者的焦点更多的是放在企业对未来几季的展望，以及英退可能带来的影响。

若企业无法给出财测，那么那些选股者和分析师面临的任务将变得更加困难。

经济低迷，对于银行体系状况的担忧以及缺乏获利增长，皆因有关英退影响的疑虑而放大，减弱了欧股吸引力。目前欧股表现逊于美股，标准普尔500指数.SPX本周更是创下纪录高位。

泛欧STOXX 600指数今年累计跌幅超过7%。

据EPFR和美银美林数据显示，上周投资者从欧洲股票基金撤走了62亿美元，规模创下纪录，且是连续第24周资金净流出。

投资者的信心本已疲弱，这个财报季将再度受到考验。

“基本面相关的估值比之前更糟糕，那不是个特别健康的部分，”德国商业银行分析师Peter Dixon说道。

2016年欧洲企业获利料在过去五年中第四年缩水。然而预估市盈率为14.8倍，比过去十年的均值高出23%。

汤森路透数据显示，能源行业第二季获利及营收将遭遇最大降幅，之后为电信、科技企业和工业板块。

泛欧STOXX 600指数权重企业第二季营收预计将下降6%。

汇丰股票策略师Robert Parkes称，获利下降的趋势可能将延续至明年。

“企业没有给出任何财测，所以分析师很难改变数字。一些分析师或许要等到第三季业绩，到那时企业或许会给出英国退欧对其业务影响的更多指引，”Parkes说道。(完)