投资焦点：欧洲财报季临近 企业给不出财测让投资者如坠雾中

焦点：德意志交易所与伦敦交易所合并可促进市场健康--贝莱德
路透法兰克福1月16日 - 德意志交易所和伦敦证券交易所集团(LSE)的第二大股东贝莱德(Blackrock)公开支持两家交易所的280亿美元并购计划，监管机构即将对这桩交易作出关键性决定。
路透伦敦7月25日 - 廉价航空公司--易捷航空(EasyJet)(EZJ.L)本周承认近期无法给出获利展望，凸显了在下周欧洲企业财报季到来之际，投资者面临的窘境。
据汤森路透数据，欧洲的大型企业获利预计将减少近9%，不过投资者的焦点更多的是放在企业对未来几季的展望，以及英退可能带来的影响。
若企业无法给出财测，那么那些选股者和分析师面临的任务将变得更加困难。
经济低迷，对于银行体系状况的担忧以及缺乏获利增长，皆因有关英退影响的疑虑而放大，减弱了欧股吸引力。目前欧股表现逊于美股，标准普尔500指数.SPX本周更是创下纪录高位。
泛欧STOXX 600指数今年累计跌幅超过7%。
据EPFR和美银美林数据显示，上周投资者从欧洲股票基金撤走了62亿美元，规模创下纪录，且是连续第24周资金净流出。
投资者的信心本已疲弱，这个财报季将再度受到考验。
“基本面相关的估值比之前更糟糕，那不是个特别健康的部分，”德国商业银行分析师Peter Dixon说道。
2016年欧洲企业获利料在过去五年中第四年缩水。然而预估市盈率为14.8倍，比过去十年的均值高出23%。
汤森路透数据显示，能源行业第二季获利及营收将遭遇最大降幅，之后为电信、科技企业和工业板块。
泛欧STOXX 600指数权重企业第二季营收预计将下降6%。
汇丰股票策略师Robert Parkes称，获利下降的趋势可能将延续至明年。
“企业没有给出任何财测，所以分析师很难改变数字。一些分析师或许要等到第三季业绩，到那时企业或许会给出英国退欧对其业务影响的更多指引，”Parkes说道。(完)
(编译 孙茉莉/王琛；审校 张涛/张荻)
路透法兰克福1月16日 - 德意志交易所和伦敦证券交易所集团(LSE)的第二大股东贝莱德(Blackrock)公开支持两家交易所的280亿美元并购计划，监管机构即将对这桩交易作出关键性决定。
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