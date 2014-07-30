焦点：欧洲零售商削价竞争 透露出通缩威胁的迹象

路透伦敦7月29日 - 疲弱消费支出和零售商之间的激烈竞争，迫使一些包装产品制造商降价，使得欧盟的通缩风险加大。

欧元区物价同比增幅仅有0.5%，处于欧洲央行所称之低于1%的“危险地区”。本周稍晚公布7月通胀时，数据可能更加下探。

欧洲央行曾表示，没有迹象显示金融市场或消费者预期欧元区物价下滑情况会维持太久，而制造出经济下行循环--就像日本失落的十年那样，人们因预期商品和服务价格会越来越便宜而延缓支出。

不过，企业财报已有一些通缩征兆，消费者不愿意放手花钱，零售商及消费产品制造商都颇受折磨。

这些迹象至少指向了较长的经济学家所谓的“低通胀”时期，而这可能会抑制经济复苏。

“花钱目标变得较明确，也更加深思熟虑，”专业服务机构EY的英国消费产品负责人Ed Hudson说。“消费性包装产品公司很难调高售价，反而其实是大降价在卖产品。”

联合利华(Unilever)(ULVR.L)称，6月30日截止的第二季在欧洲定价下降1.9%，德国、法国和荷兰市场价格下降抵消了西班牙、意大利和希腊市场的上涨。多芬香皂和Ben & Jerry冰淇淋都是联合利华旗下品牌。

“在欧洲有两种趋势，”联合利华财务长Jean-Marc Huet，指的是在欧元区危机中受冲击较严重的南部国家现有所反弹。

这与最近经济状况一致，西班牙甚至希腊经济有复苏迹象，即便其复苏的起点非常低；而法国经济停滞不前，荷兰经济第一季萎缩，而德国央行预计德国经济第二季无增长。

“宏观经济环境、折扣商店和促销活动都不利于提价，”Huet称。联合利华上半年整体价格上升1.9%，归功于新兴市场的定价力。

竞争对手雀巢(Nestle) NESN.VX情况也差不多。这家全球最大的食品集团4月公布了第一季财报，称整体定价上升1.6%，但欧洲下降。雀巢将在8月7日公布上半年业绩。

**折扣影响**

折扣零售商Aldi和Lidl的成功让雀巢和联合利华等公司倍感压力，并且还侵蚀了包括西班牙Dia (DIDA.MC)在内的零售同行的营收和获利。

Dia周一公布，西班牙和葡萄牙第二季同店销售下降5.6%，尽管经济显现复苏但价格竞争激烈。该公司在2011年被法国家乐福剥离出来。

Dia执行长Ricardo Curras表示，他预计通缩将延续至第三季，第四季略有改善。

在英国，处境艰难的乐购(Tesco)(TSCO.L)和Wm Morrison(MRW.L)正试图通过减价来促进销售；而在法国，Casino(CASP.PA)上半年营业利润受到降价的冲击，特别是其折扣商店Leader Price。

表现欠佳的第二季过去之后，有一些迹象显示欧元区经济活动出现反弹。

根据Markit综合采购经理人指数(PMI)，欧元区7月服务业扩张速度创2011年5月以来最快，不过新业务增长加快主要是受到企业下调价格的推动。

尽管原材料成本高企，但欧元区服务业企业现已连续31个月下调价格，意味着企业获利受到挤压，除非他们能够在其他方面削减成本。

“大体而言，欧洲市场在多数家庭及个人日常用品方面仍处于通缩阶段，”Berenberg Bank分析师Fintan Ryan说。(完)

(编译 李婷仪/王丽鑫/王兴亚；审校 田建华/王洋/艾茂林)

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