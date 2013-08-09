欧洲或因银行问题面临日本式“失去的十年”--报告

路透法兰克福8月8日 - 欧洲央行周四发布的一份研究报告称，决策者应迅速行动起来修复欧元区病入膏肓的银行系统，以避免出现日本式“失去的十年”，即经济增长和通胀陷入低迷的状况。

“可能会出现日本在‘失去的十年’中经历的那种情形，”该报告称。

“脆弱的银行会有意愿继续贷款给存在财务问题且低效的公司，以避免造成更多亏损。”

该报告称，退出过程可能对经济造成长期拖累。

“在这种不断走向平衡的过程中，政策干预应该避免延误必要的调整过程。”

报告称，一旦银行的资产负债得到清理，公司违约对经济的影响也应该会减小。

该项研究由欧洲央行发布，但不代表该行观点。该研究与欧洲央行(ECB)总裁德拉吉观点一致，他认为需要让欧元区银行系统更加富有韧性。(完)

(编译 朱晓军；审校 石冠兰)

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