克里米亚事件或促使西方筹划应对俄军事威胁

路透伦敦/布鲁塞尔3月19日（记者 Peter Apps/Adrian Croft） -对于美国、英国及欧盟的国防规划者而言，时隔六年后再次目睹俄罗斯军队冲入又一个邻国，这会令他们20年来的战略设想被全盘推翻。

继2008年与格鲁吉亚开战后，俄罗斯如今又从乌克兰手中夺走了克里米亚，这可能会适当地扭转欧洲国家连年削减国防支出、美国军力更多集中在中欧和东欧的北约成员国上的情况。

冷战结束以后，西方联盟将关注焦点转移到阿富汗、科索沃、打击索马里海盗、以及在2011年发生内战的利比亚。但有人认为，在今年9月于威尔士举行北约峰会时，他们的重心会重新放在遏制俄罗斯上。

在周三于华盛顿召开的高官会议上，北约秘书长拉斯穆森（Anders FoghRasmussen）对俄罗斯的举动加以谴责，称俄方的举动“撕毁了国际规则手册，目的是重绘欧洲地图，制造……冷战结束以来最严重的安全危机”。

“这触及到了北约是什么的核心问题，”拉斯穆森在乔治城大学的一个论坛上说。

官员和分析人士称，虽然欧洲发生大战的可能性仍微乎其微，但也不再是不可想象之事。不过，为更多的军事资源筹集资金恐怕会困难重重。

过去两周，美国和北约通过种种努力，试图安抚曾经属于苏联的一些成员国，诸如波兰及波罗的海国家。他们向这些国家发出信号，表明在这些国家与俄罗斯对抗时北约会给予支持。美国还向立陶宛部署了F-15战斗机，北约预警机也增加了巡逻。

虽然有些西方国家政府将俄罗斯与格鲁吉亚的战争视为一次性事件，但他们却认为俄罗斯吞并克里米亚是即将发生某些事件的征兆。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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