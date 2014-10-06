欧洲能源：如果俄罗斯切断天然气供应，欧洲能应付一个月-意大利副部长

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透米兰10月6日 - 意大利工业副部长Claudio De Vincenti周一表示，如果俄罗斯与乌克兰的冲突导致俄方切断天然气供应，欧洲能够轻松应对一个月，甚至能坚持更长时间。
“对欧洲能源的压力测试结果表明，如果切断天然气供应的时间超过一个月，我们可能会有一些其他问题，但我们能够应付，”Claudio De Vincenti在米兰的欧洲能源和环境会议上告诉记者。
俄罗斯是欧洲最大的石油、煤炭和天然气供应国，随着欧洲对该国实施新一轮制裁，该国通过乌克兰向欧洲输送能源的管道成为政治焦点。
De Vincenti表示，欧洲可以利用天然气储备，使用液化天然气进口港，以及扩大供应来源等办法来应对。
欧盟能源部长会议的目标是设定具有约束性的、到2030年的环保和可再生能源目标。(完)
(编译 李春喜; 审校 田建华)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%