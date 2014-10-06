欧洲能源：如果俄罗斯切断天然气供应，欧洲能应付一个月-意大利副部长

路透米兰10月6日 - 意大利工业副部长Claudio De Vincenti周一表示，如果俄罗斯与乌克兰的冲突导致俄方切断天然气供应，欧洲能够轻松应对一个月，甚至能坚持更长时间。

“对欧洲能源的压力测试结果表明，如果切断天然气供应的时间超过一个月，我们可能会有一些其他问题，但我们能够应付，”Claudio De Vincenti在米兰的欧洲能源和环境会议上告诉记者。

俄罗斯是欧洲最大的石油、煤炭和天然气供应国，随着欧洲对该国实施新一轮制裁，该国通过乌克兰向欧洲输送能源的管道成为政治焦点。

De Vincenti表示，欧洲可以利用天然气储备，使用液化天然气进口港，以及扩大供应来源等办法来应对。

欧盟能源部长会议的目标是设定具有约束性的、到2030年的环保和可再生能源目标。(完)