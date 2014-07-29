欧盟及美国宣布对俄新制裁 目标是能源、军工及金融业

2014年6月30日在欧洲议会前拍到的各会员国国旗。 REUTERS/Jean-Marc Loos

路透布鲁塞尔/华盛顿7月30日 - 欧盟及美国周二宣布对俄罗斯的进一步制裁措施，目标为能源、银行及军工行业，此为西方国家因俄罗斯支持乌克兰东部反叛份子而实施的最严厉制裁。

这标志着冷战结束以来，俄罗斯与西方国家之间的最严重对峙将展开一个新阶段。7月17日马来西亚航空MH17在乌克兰反叛份子掌控地区坠毁，西方国家声称是被俄罗斯提供的飞弹击落，随即俄罗斯与西方的对立急剧恶化。

“如果俄罗斯继续坚持现在的做法，那么俄罗斯要付出的代价就会越来越多，”美国总统奥巴马说。

“俄罗斯在乌克兰的行动，以及我们已经施加的制裁，已让疲弱的俄罗斯经济更加疲弱，”他说。

在布鲁塞尔，外交人士说来欧盟28国的大使已经同意，将限制石油及军工领域的设备贸易，以及军民两用技术的贸易。俄罗斯国营银行将不得在欧洲资本市场筹资。这些措施将在三个月后进行重新评估。

本来，德国总理梅克尔在马航飞机被击落前并不愿意升级对俄制裁，因为顾及德国与俄罗斯之间的贸易联系。但她这次亦表示，欧盟最近采取的措施是“不可避免的”。

之前欧洲的制裁措施只针对被指直接卷入乌克兰危机的个人和组织，未进行打击面较广的“行业性制裁”。

此次欧美协力推出新的制裁举措，希望俄罗斯总统普京能在乌克兰问题上作出让步，不再图谋该国领土和破坏其稳定。

但普京没有后退的意思。实际上，尽管马航客机坠落后国际社会纷纷表示谴责，但西方国家指出，克里姆林宫方面还是加大了对乌克兰分离主义势力的支持，向其提供更多重型武器。

莫斯科否认在为乌克兰叛军提供武装，这一表态遭到西方的嘲笑。

周二乌克兰政府军与亲俄叛军发生激战，过去24小时内平民、政府军士兵和反政府武装分子有数十人死亡，乌克兰政府加紧攻势，以击败俄罗斯支持的反政府武装。

乌克兰安全委员发言人Andriy Lysenko谴责俄罗斯炮击乌克兰的边境站和阵地以帮助叛军。莫斯科亦指责乌克兰向其境内开火。

华盛顿方面称，马航客机几乎可以肯定是遭叛军意外击落，发射的导弹则来自俄罗斯。

**银行，技术，军工**

美国以及欧洲主要国家的领导人周一在电话会议中同意对俄罗斯银行业，科技以及军工业实施制裁。

美国财政部对俄罗斯的更多银行实施制裁，把俄罗斯外贸银行(VTB)、莫斯科银行、俄罗斯农业银行(Russian Agriculture Bank)列入，同时制裁联合造船厂(United Shipbuilding)。

能赢得欧盟对制裁的支持可谓不易，因欧洲同俄罗斯的贸易是美俄贸易的十倍多，且28个成员国必需对任何制裁措施都要全体通过。

为减轻对欧洲自身经济的冲击，新的制裁将不会影响到之前签订的合约，这就意味着法国将可以继续向俄罗斯交付直升机航母。

俄罗斯是全球最大的天然气出口国，以及第二大的石油出口国。

不过一些欧洲国家和企业将会感受到切肤之痛。英国能源巨擘BP(BP.L)抱怨公司业务可能受损，其持有俄罗斯最大的石油公司Rosneft (ROSN.MM)近20%的股权，是在俄罗斯的最大外国投资者。

伦敦金融服务业也将因俄罗斯银行业遭受制裁而面临较大的伤害。德国制造企业也会失去客户。欧洲银行业者以及其他信贷机构亦将面临较大的风险。

“这次的制裁要较以往来得都更严厉”英国智库Chatham House的James Nixey说道。“这将造成一些伤害，但这是为了欧洲未来安全而交付的预付金。这是关乎西方公信力的问题。”(完)

(编译 李婷仪/郑茵/孙茉莉; 审校 张涛)

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