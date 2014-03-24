欧美制裁俄罗斯 商界唯恐被殃及

路透哥本哈根/法兰克福3月21日（记者 Eric Matzen/Michelle Martin） -俄罗斯与西方国家的对峙波及商界，出口商为确保营收而苦苦挣扎，一些全球金融公司暂停相关服务。

美国总统奥巴马威胁称，若俄罗斯在吞并克里米亚后，进一步侵犯乌克兰，美国将对俄罗斯经济的主要部门进行制裁，这令欧洲商界感到不安。

丹麦外交部专门为约130家企业举行了一场说明会，这些企业包括医药公司Novo Nordisk(NOVOb.CO)和酿酒企业嘉士伯（Carlsberg）(CARLb.CO)等，因之前许多企业询问乌克兰危机对商界会产生什么样的影响。

嘉士伯执行长韦耀国（Jorgen Buhl Rasmussen）在给路透的电子邮件中称，他正密切关注事态发展，若制裁措施对他公司的业务产生了直接影响，将有所行动。该公司在乌克兰和俄罗斯均有啤酒生产和销售业务。

韦耀国说：“目前看一切正常。我们的生产、销售和分销都没什么问题。我们的关注焦点是我们的员工和我们的酒厂。”

德国农业机械生产商Lemken则发现近几周来自俄罗斯的订单大幅下滑，因卢布贬值推升其对俄罗斯的产品售价。俄罗斯是其第二大出口市场。

俄罗斯表示将对西方制裁进行报复，Lemken的董事总经理Anthony van derLey丝毫不敢冒险。他现在正赶紧将农业机械发往俄罗斯，怕万一边境封锁或对进口产品加征费用。

加拿大飞机制造商庞巴迪（Bombardier）(BBDb.TO)称，由于加拿大和其他一些西方国家正考虑对俄实施制裁，该公司与俄国企Rostec的合资企业项目可能推迟。而与此相关的庞巴迪向Rostec出售100架Q400NextGen飞机的交易也可能受到影响。

奥巴马宣布对与普京关系密切的一些个人实施制裁，而俄罗斯银行（Bank Rossiya）也在制裁之列，因普京的一个密友拥有该银行部分权益。

此后，Visa(V.N)与万事达卡（Master Card）(MA.N)均已停止向俄罗斯银行以及另一银行SMP的客户提供服务，因共同拥有SMP的两兄弟亦在制裁名单上。

SMP称Visa和万事达卡这样做不合法。但金融服务企业均不太敢与和制裁目标有关联的个人或团体有生意往来。过去，银行曾因违反美国对伊朗等国家的制裁措施而付出惨重代价。

银行家和商界人士担心的是，若制裁升级，会阻断国际支付和贸易、阻碍投资和其他商业交易。德国贸易团体周五警告称，若实施全面经济制裁，将是“一场真正的灾难”。

最坏的情况是，华盛顿将禁止银行与俄罗斯的银行和企业有生意往来，这与对伊朗的制裁相仿。

德国“Wise Men”经济顾问委员会近日称，乌克兰危机是全球经济增长面临的最大威胁，对德国的威胁尤其突出，因俄罗斯是德国的主要能源供应商。

近日普京要求俄罗斯大企业将资产转回俄罗斯，预计俄罗斯国有银行和企业将把资金从海外汇回国内。但在俄罗斯的外国银行家称，只有当情况急剧恶化，他们才需要重新考虑在俄罗斯的投资。

一名在莫斯科的西方银行家说：“除非情况较现在大幅恶化。我们还在等待俄方的回应。我尚未听说有任何西方企业撤离俄罗斯。”

因欧美对俄罗斯的制裁目前集中在与普京关系密切的富豪，为俄罗斯权贵提供服务的私人银行成为关注焦点。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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