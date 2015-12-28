奥地利警方称欧洲多国首都被警告可能面临袭击威胁

路透维也纳12月26日 - 维也纳警方周六称，一家“友好的”情报机构已向欧洲国家首都发出警告，称新年前可能发生枪击或炸弹袭击活动，这促使欧洲警方加强了安保措施。

“警告提到了几个可能发动攻击者的名字，警方进行了相关调查，但据此的调查目前尚无具体结果，”维也纳警方在声明中称。

“在圣诞节前几天一家友好的情报组织向欧洲多国首都发出警告，称在圣诞节到新年期间在人流密集的场所可能发生包括爆炸或枪击在内的袭击。”

警方已经要求奥地利人对当局采取更多安保措施的必要性予以理解。

额外安保措施包括对人流密集场所的监控，“尤其是在各种活动或交通枢纽地带”，加强身份验证以及提高对包裹等能够夹带爆炸装置的物品的戒备。

记者没有能够立即联络到维也纳警方做进一步评论。

德国内政部的一名发言人称，该部因行动原因不对特定情况进行评论。（完）