《全球能源焦点》美国页岩气革命对欧洲构成挑战,地缘政治版图或改写

**俄罗斯并不担心**

供应更加充足的话,俄罗斯天然气出口的主导地位就可能遭受威胁,价格也将受到下行压力.2012年美国超越俄罗斯成为世界头号天然气生产国,而且从2015年起产量还将大幅提高.

"我相信,页岩气革命是积极的变化,是我们所有人推进技术,加强竞争,增强国家能源安全和降低成本的机会."俄罗斯能源部长Alexander Novak称.

俄罗斯正侧重提高渴求能源的亚洲出口,以及开发向东输送天然气的基础设施.

最近德国智库BND做的秘密研究显示,到2020年,美国或将由目前的全球最大能源进口国转变为油气出口国,降低对中东的依赖,从而可以更加灵活的制定政策.

中国可能会更加依赖中东石油,以支持国内经济的迅速扩张.

页岩气革命已经迅速生根发芽,美国特使Pascual称,2005年时页岩气产量还只是天然气产量的1%,现在已经达到三分之一,到2040年预计就将占到50%.

他强调:"开发更大的产能,降低对进口的依赖,并不会削弱我们对于稳定的追求."

"这不会影响我们参与全球安全保障,以及中东的和平和安全事务."(完)