欧洲股市延续升势 因美国数据令人鼓舞

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均涨0.7%
* 美国宏观经济数据利多，美联储杜德利讲话提振人气
路透巴黎6月27日 - 欧洲股市周四收高，因美国宏观经济数据强劲，进一步缓和了对是否全球最大经济体－美国可以抵住美国联邦储备委员会(FED/美联储)缩减货币刺激措施影响的担忧。
法国汽车生产商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)跳升5.5%，此前消息人士向路透表示，其创办家族已同意放弃控制权，以激活同通用汽车(GM.N)更紧密联盟的计划。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%，报1,157.42点，连升第三日。
但自5月底美联储主席伯南克首次表示可能需要缩减量化宽松政策后，该指数仍跌了8%。
周四，美国公布的数据显示，5月消费者支出反弹，上周初请失业金人数减少，助燃了对美国经济成长正在加速的预期。
纽约联储总裁杜德利周四表示，如果经济成长和就业市场较预期疲弱，美联储的购买资产计划会比贝南克上周描述的时间表更激进，这对市场人气也有帮助。
欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E收涨0.7%，报2,619.86点，但受限于重要阻力位200日移动均线切入位2,633.42点。
英国富时100指数.FTSE收高1.26%，报6,243.40点。德国股市DAX指数.GDAXI涨0.63%，报7,990.75点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.97%，报3,762.19点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
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