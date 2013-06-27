欧洲股市延续升势 因美国数据令人鼓舞

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均涨0.7%

* 美国宏观经济数据利多，美联储杜德利讲话提振人气

路透巴黎6月27日 - 欧洲股市周四收高，因美国宏观经济数据强劲，进一步缓和了对是否全球最大经济体－美国可以抵住美国联邦储备委员会(FED/美联储)缩减货币刺激措施影响的担忧。

法国汽车生产商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)跳升5.5%，此前消息人士向路透表示，其创办家族已同意放弃控制权，以激活同通用汽车(GM.N)更紧密联盟的计划。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%，报1,157.42点，连升第三日。

但自5月底美联储主席伯南克首次表示可能需要缩减量化宽松政策后，该指数仍跌了8%。

周四，美国公布的数据显示，5月消费者支出反弹，上周初请失业金人数减少，助燃了对美国经济成长正在加速的预期。

纽约联储总裁杜德利周四表示，如果经济成长和就业市场较预期疲弱，美联储的购买资产计划会比贝南克上周描述的时间表更激进，这对市场人气也有帮助。

欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E收涨0.7%，报2,619.86点，但受限于重要阻力位200日移动均线切入位2,633.42点。

英国富时100指数.FTSE收高1.26%，报6,243.40点。德国股市DAX指数.GDAXI涨0.63%，报7,990.75点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.97%，报3,762.19点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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