欧洲股市攀升至三周高位 西班牙股市领涨

* FTSEurofirst 300指数升0.5%,触及三周高位

* 西班牙,意大利和希腊股市领涨

* 隐含波动性,卖权/买权比率直指市场人气乐观

路透伦敦10月17日电---欧洲股市周三攀升至三周高位,西班牙评等未被调降至垃圾级的消息以及该国将很快求助的希望提振西班牙股市和银行股.

周二晚间,穆迪基於西班牙将正式求助,并激活欧洲央行购债计划的假设,确认西班牙的投资级评等.

"不管是明天,还是一周或两周後,向西班牙提供救助...是不可避免的,"Cholet Dupont的首席策略师Vincent Guenzi表示.

"我认为我们必须增加在欧洲股市的头寸,因股市可能获得上行动能,且将持续数月或更长,因此,他们必须找到正确的时机来采取行动,"他补充说,他预计Euro STOXX 50 .STOXX50E12月底将收在3,800点.

美国房屋开工数据强於预期也扶助提振人气.

Euro STOXX 50 .STOXX50E今日上扬0.9%,至2,569.83点,成交量为一个月来最高.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,报1,118.62点,但自9月中触及一年高位以来,未能突破一直深陷其中的35点的狭窄区间.

今日涨幅居前的区内市场包括西班牙.IBEX,意大利.FTMIB和希腊.ATG,希腊股市触及13个月高位.

EuroSTOXX 50指数的隐含波动性.V2TX跌至9月底以来最低.

根据Eurex提供的数据,EuroSTOXX 50指数期权的卖权/买权比率跌至7月同周以来最低,因投资者更多地押注该指数将上扬,而非下跌.

英国富时100指数.FTSE升0.69%,报5,910.91点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.25%,报7,394.55点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.76%,报3,527.50点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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