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债券 | 2013年 5月 14日 星期二 18:10 BJT

欧洲经济：欧洲当局正致力于中小企业融资计划--欧盟执委会副主席

路透马德里5月14日 - 欧盟执委会副主席Antonio Tajani周二表示，该执委会正就动用更多资金为企业尤其是较小型企业融资的动议，与欧洲投资银行和欧洲央行展开合作。

他在马德里的一个会议上表示，“存在很多想法...我们与欧洲投资银行和欧洲央行有很好合作，将直接向企业注入更多资金，特别是中小型企业。”(完) (编译 石冠兰 审校 许娜)
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