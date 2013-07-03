全球油料作物：欧盟增加大豆进口，以代替豆粕--油世界

路透汉堡7月2日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)表示，欧盟正在增加本地区的大豆进口，以用于压榨，弥补因运输瓶颈阻断货运而导致的南美豆粕短缺。

油世界估计，2012年10月/2013年9月欧盟大豆进口将从上年同期的1,260万吨升至1,350万吨。

“豆粕严重缺乏带动进口和压榨活动，豆粕短缺情势仅缓慢地消退，”油世界周二表示。

尽管今年丰收，但南美豆粕出口仍不足以满足需求。豆粕是重要的动物饲料。巴西港口及运输中断，以及阿根廷农户惜售，均阻碍了大豆作物抵达其最终目的地。

美国因欧盟的额外大豆需求而受益。

油世界称，2013年2月/4月，欧盟从美国进口了125万吨大豆，高于上年同期的52万吨。

该分析机构称，南美豆粕出口应该会在7-9月间放量。

“期待已久的豆粕供应回升将完全被其他油粕供应紧张抵消，主要是葵子饼粉，本季最后三个月欧盟油粕总供应将低于上年同期水平，”油世界称。(完)