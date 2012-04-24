欧洲急需处理西班牙银行业问题--瑞典财长

路透华盛顿4月23日电---瑞典财政部长柏格(Anders Borg)周一指出,欧洲急需处理西班牙银行业的问题,该问题就像威胁全球经济复苏的乌云.

柏格在彼得森国际经济研究所表示,若不能迅速重整西班牙银行业的资本,即便西班牙财务现状仍然可控,也可能导致西班牙陷入需纾困的境地.

他指出,有偿付能力的银行需巩固核心资本,问题银行需要处置;欧洲央行需提供流动性支持,展现灵活性.

"他们(西班牙当局)必须针对这些议题采取行动,因为我们目前在股市和全球经济所见的不确定性非常大,复苏受到银行业乌云的威胁."他说.

柏格表示,欧元区财政危机正在减轻,目前银行构成最大的威胁,特别是西班牙的银行坏帐已增至未偿贷款组合的8.2%,分析师估计解决问题需500亿美元.

柏格表示决策官员有能力处理银行问题,而无论是直接向西班牙的银行挹注资本,还是透过其政府,采取行动的速度比方法更为重要.

"当前我们已有欧洲防火墙,也有国际货币基金组织(IMF)防火墙,因此资源已备.但我认为急需处理这些仍然存在的银行议题,否则对复苏显然会构成风险."他说.

IMF曾提议欧盟直接重整银行资本,关闭出问题的机构,并辅以泛欧盟的银行监管.柏格称尽管他将"极乐见"统一银行监管,但怀疑未来六个月内在政治上是否可行,因英国官员反对,法国正在举行总统选举,且荷兰内阁也递出辞呈.

"如果无法在短期内实现,那麽我想我们就需其他的弹性办法."

他指出,西班牙财政部和央行都有能力,也深知问题所在,但必须决定行动方针.他警告称,不解决西班牙的银行问题有可能让该国步上希腊、爱尔兰和葡萄牙後尘,也需要欧盟-IMF纾困.

柏格表示,而今欧元区财政状况正在改善,且只要通胀预期仍良好受控在2%附近,欧洲央行可帮助促进银行问题的解决."他们有些积极行动的空间."

他乐见欧洲央行提供欧元区银行业三年期低利融资的行动."我会支持他们尽可能有更大的灵活性;我相信他们会采取正确的决定."他说.但他们应自行决定,而非屈于政治压力.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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