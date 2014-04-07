欧股周五上涨 受购并消息和欧央行政策预期带动

* FTSEurofirst 300指数升0.6%，Euro STOXX 50指数升0.7%

* 有关欧洲央行可能实施QE的报道刺激尾盘升势

* Lafarge和Holcim受购并传闻带动上扬

路透巴黎4月4日 -欧洲股市周五上涨，受建筑业购并热潮以及有关欧洲央行进一步实施刺激措施的臆测提振，美国公布的就业数据显示连续第二个月就业岗位稳步增长。

全球最大的两家水泥生产商LafargeLAFP.PA和HolcimHOLN.VX分别劲升8.9%和6.9%，因两家公司宣布在洽商合并。该交易可能成为今年迄今欧洲最大的购并案，合并后公司市值将超过500亿美元。

德国法兰克福汇报周五报导，欧洲央行已经制作了一个量化宽松计划(QE)模型，涉及在一年时间内购买1万亿欧元证券。之后西班牙和意大利股市升势加速。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收升0.6%，报1,352.78点，连升第九日，并触及五年半最高。

过去三周，欧股大涨，部分因预期欧洲央行将采取行动应对低通胀，及俄罗斯和西方就乌克兰局势的紧张关系缓解。

美国公布，3月非农就业岗位增加19.2万，略低于20万的预估值，失业率保持在6.7%。数据对股市也有支撑作用。

英国富时100指数.FTSE收高0.7%，报6,695.55点；德国DAX指数.GDAXI收升0.7%，报9,695.77点；法国CAC-40指数.FCHI收涨0.79%，报4,484.55点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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