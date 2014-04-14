欧洲股市结束三日跌势收高

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数收高0.5%

* 受美国数据和花旗业绩带动，股指结束连跌势头

* 乌克兰危机限制人气

* 有赖经济成长的类股受估值忧虑打击

路透伦敦4月14日 -欧洲股市周一结束三日连跌收高，受美国经济数据强劲扶助，但因乌克兰军队同亲俄罗斯分离主义者有可能发生暴力冲突，风险意愿仍不高。

景气类股表现落后于大盘，因乌克兰紧张局势和全球市场波动促使投资人采取更为谨慎的立场，对在过去几个月表现最好的部分个股锁定获利。

休旅股.SXTP、科技股.SX8P和金融服务类股.SXFP等有赖经济成长的板块跌1-1.2%，表现不及泛欧指数的小涨。

Datastream数据显示，在过去一年，上述三个板块升幅介乎15-30%，市盈率较10年均值大幅溢价，而目前对盈利的预估则在下调。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300.FTEU3结束三日连跌，收高0.5%，报1,319.46点，在花旗集团(C.N)公布强劲业绩以及美国公布的零售销售数据优于预期后，该指数收复稍早失地。

欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E升0.5%，报3,131.57点，该指数上周大跌3.5%，分析师表示，乌克兰危机可能令该指数无法很快反弹。

技术图表也显示后市会进一步下滑，Euro STOXX50指数可能在约2,971点寻获支撑，3,196点则将构成强劲阻力。

英国富时100指数.FTSE收高0.34%，报6,583.76点；德国DAX指数.GDAXI升0.26%，报9,339.17点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.43%，报4,384.56点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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