欧洲股市结束三日跌势收高

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数收高0.5%
* 受美国数据和花旗业绩带动，股指结束连跌势头
* 乌克兰危机限制人气
* 有赖经济成长的类股受估值忧虑打击
路透伦敦4月14日 -欧洲股市周一结束三日连跌收高，受美国经济数据强劲扶助，但因乌克兰军队同亲俄罗斯分离主义者有可能发生暴力冲突，风险意愿仍不高。
景气类股表现落后于大盘，因乌克兰紧张局势和全球市场波动促使投资人采取更为谨慎的立场，对在过去几个月表现最好的部分个股锁定获利。
休旅股.SXTP、科技股.SX8P和金融服务类股.SXFP等有赖经济成长的板块跌1-1.2%，表现不及泛欧指数的小涨。
Datastream数据显示，在过去一年，上述三个板块升幅介乎15-30%，市盈率较10年均值大幅溢价，而目前对盈利的预估则在下调。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300.FTEU3结束三日连跌，收高0.5%，报1,319.46点，在花旗集团(C.N)公布强劲业绩以及美国公布的零售销售数据优于预期后，该指数收复稍早失地。
欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E升0.5%，报3,131.57点，该指数上周大跌3.5%，分析师表示，乌克兰危机可能令该指数无法很快反弹。
技术图表也显示后市会进一步下滑，Euro STOXX50指数可能在约2,971点寻获支撑，3,196点则将构成强劲阻力。
英国富时100指数.FTSE收高0.34%，报6,583.76点；德国DAX指数.GDAXI升0.26%，报9,339.17点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.43%，报4,384.56点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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