欧洲股市挫跌至3月来最低

路透伦敦8月8日 - 欧洲股市周五下跌，过去八个交易日中第七日收低，因美国自2011年从伊拉克撤军后首次对伊拉克进行空袭，令投资者的忧虑加重。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下滑0.65%，报1,305.75点，此为3月24日来最低收位。

“市场就没有买家，股指跌穿一个又一个的支撑位，”FXCM分析师Vincent Ganne说。

在英国上市的油公司AfrenAFRE.L称，已暂停公司在Barda Rash油田的运作，为首个在伊拉克库尔德斯坦关闭的油田。Afren股价下挫0.9%。

Lipper数据显示，截至8月6日的七日内，投资在欧洲股市的美国基金连续第八周从欧洲市场撤走资金，为三年来最长的资金流出，数据凸显了广泛市场的忧虑。

芬兰轮軚制造商Nokian Renkaat (NRE1V.HE)公布的第二季营运盈利低于预期，因俄罗斯市场销售骤降后，股价挫跌6.5%。

欧洲航空股也下滑，法航荷航(AIRF.PA)跌2.9%，汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)下挫2.5%。

俄罗斯总理梅德韦杰夫周四表示，考虑禁止欧洲和美国航机使用经过俄罗斯领空的飞行路线，报复欧美对俄罗斯加强制裁。

法股CAC指数.FCHI收跌0.05%，收报4,147.81点，英国富时100指数.FTSE收跌0.45%，收报6,567.36点。德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.33%，报9,009.32点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。