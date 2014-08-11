欧洲股市从过去两周跌势中反弹 德股领升

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦8月11日 - 欧洲股市周一从过去两周的跌势中反弹，德国股市DAX指数表现出色，因投资者总结认为俄罗斯不会很快对乌克兰出兵。
乌克兰军队和亲俄分离主义者的冲突持续，北大西洋公约组织(NATO)秘书长拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)周一称，俄罗斯军事干预乌克兰的“可能性高”，但交易商称，俄罗斯仍很可能尝试和将乌克兰危机解除。
“乌克兰危机似乎趋稳。欧洲股市过去几周大跌，今日稍作喘息，”Clairinvest的基金经理Ion-Marc Valahu说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨1.3%，报1,323.12点，该指数在过去两周大跌约7%。
欧元区绩优股指数升1.4%，报3,047.56点。德国股市DAX指数.GDAXI升1.9%，报9,180.74点，表现出色。
近期受葡萄牙圣灵银行BES.LS消息拖累的欧元区银行股周一升幅居前。意大利第四大银行Banco Popolare BAPO.MI公布强于预期的季报后，股价劲升8.2%。
法股CAC指数.FCHI收高1.2%，收报4,197.70点，英国富时100指数.FTSE收高1%，收报6,632.82点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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