欧洲股市从过去两周跌势中反弹 德股领升

路透伦敦8月11日 - 欧洲股市周一从过去两周的跌势中反弹，德国股市DAX指数表现出色，因投资者总结认为俄罗斯不会很快对乌克兰出兵。

乌克兰军队和亲俄分离主义者的冲突持续，北大西洋公约组织(NATO)秘书长拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)周一称，俄罗斯军事干预乌克兰的“可能性高”，但交易商称，俄罗斯仍很可能尝试和将乌克兰危机解除。

“乌克兰危机似乎趋稳。欧洲股市过去几周大跌，今日稍作喘息，”Clairinvest的基金经理Ion-Marc Valahu说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨1.3%，报1,323.12点，该指数在过去两周大跌约7%。

欧元区绩优股指数升1.4%，报3,047.56点。德国股市DAX指数.GDAXI升1.9%，报9,180.74点，表现出色。

近期受葡萄牙圣灵银行BES.LS消息拖累的欧元区银行股周一升幅居前。意大利第四大银行Banco Popolare BAPO.MI公布强于预期的季报后，股价劲升8.2%。

法股CAC指数.FCHI收高1.2%，收报4,197.70点，英国富时100指数.FTSE收高1%，收报6,632.82点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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