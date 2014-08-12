德股引领欧洲股市下挫 因乌克兰冲突殃及经济

路透伦敦8月12日 - 欧洲股市周二下滑，德股领跌，因德国信心数据疲弱，且消费品集团汉高财测低迷，进一步证实欧元区最大经济体正受到乌克兰冲突的拖累。

德股DAX指数.GDAXI大跌1.21%，报9,069.47点，在该地区主要股市中跌幅最大，此前德国ZEW调查显示，德国8月分析师和投资人信心降至逾一年最低。

调查反映出乌克兰的动荡局势以及对俄罗斯和西方相互制裁的担忧可能影响欧洲的工业大国。德国企业在俄罗斯有大量业务，包括全球第二大运动用品生产商阿迪达斯(ADSGn.DE)、机场运营商Fraport(FRAG.DE)和国防企业Rheinmetall (RHMG.DE)。

汉高(HNKG_p.DE)警告今年下半年盈利增长放缓，部分因乌克兰和俄罗斯的冲突。该股大跌5.3%。

据俄罗斯塔斯社报导，一个由280辆卡车组成的俄罗斯车队周二上午向乌克兰出发，车上装载着人道主义救援物品。但乌克兰周二表示，若俄国的援助物资有俄罗斯军队或由俄国急难部门人员随行，将不会允许这些物资入境。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下滑0.2%，报1,320.12点，盘中多数时间在平盘上方交投。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数自7月高位回落了约6%，因投资人担心乌克兰以及中东的紧张局势、美国收紧货币政策前景以及欧洲经济数据趋弱。

法股CAC指数.FCHI收挫0.85%，收报4,162.16点，英国富时100指数.FTSE微跌0.01%，收报6,632.42点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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