路透伦敦8月13日 - 欧洲股市周三反弹，因公用事业股E.ON (EONGn.DE)和保险商Swiss Life SLHN.VX在公布强于预期的业绩后劲扬。

不过，围绕乌克兰问题的经济制裁行动，以及乌克兰政府军与亲俄分离主义者之间的冲突引发的边境风险限制市场在近期大跌后的反弹力度。

投资者还担忧欧洲经济复苏仍然乏力。乌克兰紧张局势也是导致6月欧元区工业生产意外萎缩的因素之一。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.4%，报1,325.46点。该指数6月底触及六年半高位，但之后受乌克兰危机拖累回落了约5%。

E.ON急升4.8%对FTSEurofirst 300指数的提振最大，因该公司公布的业绩超过分析师预期。

瑞士最大寿险公司Swiss Life劲扬7.1%，之前该公司公布的业绩超过分析师预期，上半年净利小幅增长，受助于本国市场表现强劲。

目前，交易商仍押注乌克兰危机不会进一步升级。

法股CAC指数.FCHI收涨0.78%，收报4,194.79点，英国富时100指数.FTSE收高0.37%，收报6,656.68点。德国股市DAX指数.GDAXI上扬1.43%，报9,198.88点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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