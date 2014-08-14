欧洲股市小涨 普京基调温和的讲话使市场转跌为升

路透巴黎8月14日 - 欧洲股市周四小涨，在俄罗斯总统普京发表被视为立场缓和的讲话后，转跌为升，但德法两国经济数据不佳限制涨幅。

数据显示，德国经济第二季意外萎缩，为逾一年来首见，法国第二季成长停滞，并下调今明两年成长预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.3%，报1,329.14点，延续本周并不强劲的反弹势头。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E小涨0.1%，报3,058.16点。该指数周四的涨势在3,071点附近的强大阻力位前止步，此为该指数近两周跌势的38.2%费波纳奇技术回档位。

普京在克里米亚对俄罗斯部长和议员表示，将在职权范围内尽一切努力，尽快结束乌克兰危机。

数位交易员表示，市场对他的上述讲话作出积极的反应。

Saxo Bank的股市策略部主管Peter Garnry表示，“我认为，近期欧洲股市下跌是增加在该地区，尤其是德国股市，敞口的良机。今天的德国GDP数据疲弱，但并不让人心慌，仍预计今年全球总体成长幅度在3%左右，因此，对股市而言，情况并不是那么糟。”

近期全球股市修正使这一资产类别的风险溢价攀升，较长期均值高出100-200个基点， ING IM的高级多资产策略师Patrick Moonen表示。

法股CAC指数.FCHI收涨0.25%，收报4,205.43点，英国富时100指数.FTSE收高0.43%，收报6,685.26点。德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.29%，报9,225.10点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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