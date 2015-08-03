欧洲股市收高 摆脱希腊股市重开后暴跌的影响

路透伦敦8月3日 - 欧洲股市周一上涨，摆脱希腊股市在休市五周后重开暴跌的影响，因喜力(Heineken/海尼根)(HEIN.AS)和银行业绩强劲，提振较广泛市场。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.7%，报1,583.52点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1%。

不过，希腊指标ATG股指.ATG暴跌约16%，大型银行股领跌。

希腊对欧洲其他地区的影响已经被欧洲央行实施的刺激经济措施所中和，欧洲央行维持利率在纪录低点，及挹注流动性的措施扶助带动欧股。

喜力升5.6%，其第二季业绩优于预期。

根据汤森路透StarMine，STOXX Europe 600指数已经公布了业绩的成份股企业中，55%符合或超过分析师预估。

STOXX European 600银行股指数.SX7P升0.5%，汇丰控股(HSBA.L)公布上半年盈利增加，并宣布以52亿美元将巴西分支出售给Banco Bradesco SA (BBDC4.SA)后股价小涨。

德国商业银行公布盈利增加后，股价上扬2.3%。

不过矿业股.SXPP下滑，此前全球最大的金属消费国－中国财新传媒公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。[nL3S10B36A]

英国富时100指数.FTSE收低0.11%，报6,688.62点；法国CAC指数.FCHI收高0.75%，收报5,120.52点。德国DAX指数.GDAXI升1.19%，报11,443.72点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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