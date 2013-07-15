欧洲股市收高 银行股领涨

被强拖下机乘客对美联航采取法律行动
路透纽约4月12日 - 在芝加哥被从美国联合航空公司班机上强拖下飞机的乘客律师周三向伊利诺伊州法院提交紧急申请，要求美联航保存有关该事件的视频记录和其他证据。
* FTSEurofirst 300指数收高0.4%
* Euro STOXX 50指数升0.4%
* 花旗业绩提振欧洲银行股
* 中国经济数据也提振人气
路透伦敦7月15日 - 欧洲股市周一上涨，在6月底触及低点后继续反弹，因中国经济数据缓和了对中国经济放缓的担忧，并提振了人气。
银行股领涨，因美国花旗集团(C.N)业绩优于预期，提振金融股表现，带动STOXX欧洲600银行股指数升0.8%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%，报1,199.92点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也升0.4%，报2,686.69点。
一些交易商表示，技术指标显示短期内欧股还将进一步上涨，Euro STOXX 50指数周一升穿100日移动均线切入位2,683点，一些技术交易商认为这是后市进一步走强的迹象。
JP Morgan Asset Management全球市场策略师Dan Morris也指出，中国第二季经济成长7.5%，较一些投资人原本预想的要好，也带来支撑。
英国股市富时100指数.FTSE收高0.63%，至6,586.11点。德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.27%，报8,234.81点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.61%，报3,878.58点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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