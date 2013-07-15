欧洲股市收高 银行股领涨

* FTSEurofirst 300指数收高0.4%

* Euro STOXX 50指数升0.4%

* 花旗业绩提振欧洲银行股

* 中国经济数据也提振人气

路透伦敦7月15日 - 欧洲股市周一上涨，在6月底触及低点后继续反弹，因中国经济数据缓和了对中国经济放缓的担忧，并提振了人气。

银行股领涨，因美国花旗集团(C.N)业绩优于预期，提振金融股表现，带动STOXX欧洲600银行股指数升0.8%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%，报1,199.92点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也升0.4%，报2,686.69点。

一些交易商表示，技术指标显示短期内欧股还将进一步上涨，Euro STOXX 50指数周一升穿100日移动均线切入位2,683点，一些技术交易商认为这是后市进一步走强的迹象。

JP Morgan Asset Management全球市场策略师Dan Morris也指出，中国第二季经济成长7.5%，较一些投资人原本预想的要好，也带来支撑。

英国股市富时100指数.FTSE收高0.63%，至6,586.11点。德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.27%，报8,234.81点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.61%，报3,878.58点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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