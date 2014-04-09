欧洲股市反弹 汽车股领跑

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* FTSEurofirst 300指数收高0.4%
* Euro STOXX 50指数收高0.2%
* 汽车股领跑
* Bernstein上调保时捷和大众汽车投资评级
路透伦敦4月9日 - 欧洲股市周三反弹，汽车股领跑，但一些交易商表示，在欧洲业绩期前的谨慎情绪可能限制近期升势。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收高0.4%，报1,338.12点。在昨日跌至逾一周低点后反弹。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.2%，报3,182.79点。
STOXX欧洲600汽车及部件股指.SXAP在各板块中领跑，升1.5%，大众汽车(VOWG.DE)和保时捷(PSHG_p.DE)均得益于券商Bernstein将两家评级由“表现与大盘一致”上调为“表现优于大盘”。
分析师表示，第二季需要欧洲企业公布强劲的业绩，给予欧元区股市进一步的提振。
英国富时100指数.FTSE收高0.68%，报6,635.61点；德国DAX指数.GDAXI升0.16%，报9,506.35点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.4%，报4,442.68点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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