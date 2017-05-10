欧股收在21个月高位 受公司季报和资源股上涨扶助

第二季亚洲企业信心升至三年高点 因全球前景改善
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透伦敦5月9日 - 一系列良好的公司季报和资源类股反弹，扶助欧洲股市周二在上日微跌后回升，收在21个月新高。
泛欧STOXX 600指数收涨0.45%，法股CAC 40指数.FCHI收升0.28%，部份扳回周一录得的跌幅，周日中间派候选人马克龙赢得法国总统选举。
“昨日市场差不多认识到，我们已扫除了一个障碍，但此后也不会是一帆风顺的。但今日市况看上去还不错，欧元兑美元下跌，扶助德股DAX指数，”Accendo Markets研究部门主管Mike van Dulken说，他所指的德股.GDAXI上涨0.43%，创下纪录高位。
公司季报是市场焦点，意大利酒商David Campari (CPRI.MI)跳涨4.4%，此前公司报告，高利润的品牌表现强劲，提振公司第一季盈利。
丹麦支付服务供应商Nets (NETS.CO)上升2.9%，此前公布第一季盈利，公司自身成长强劲。
根据汤森路透/B/E/S data，过半数的欧洲公司已公布首季业绩，迄今总体表现强劲，主要绩优股企业平均盈利增长约20%。
基本资源类股反弹，能源股上涨，扶助支撑市场，铜价攀升，带动矿业股上升。
英股富时100指数.FTSE收升0.57%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。