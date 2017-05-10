欧股收在21个月高位 受公司季报和资源股上涨扶助

路透伦敦5月9日 - 一系列良好的公司季报和资源类股反弹，扶助欧洲股市周二在上日微跌后回升，收在21个月新高。

泛欧STOXX 600指数收涨0.45%，法股CAC 40指数.FCHI收升0.28%，部份扳回周一录得的跌幅，周日中间派候选人马克龙赢得法国总统选举。

“昨日市场差不多认识到，我们已扫除了一个障碍，但此后也不会是一帆风顺的。但今日市况看上去还不错，欧元兑美元下跌，扶助德股DAX指数，”Accendo Markets研究部门主管Mike van Dulken说，他所指的德股.GDAXI上涨0.43%，创下纪录高位。

公司季报是市场焦点，意大利酒商David Campari (CPRI.MI)跳涨4.4%，此前公司报告，高利润的品牌表现强劲，提振公司第一季盈利。

丹麦支付服务供应商Nets (NETS.CO)上升2.9%，此前公布第一季盈利，公司自身成长强劲。

根据汤森路透/B/E/S data，过半数的欧洲公司已公布首季业绩，迄今总体表现强劲，主要绩优股企业平均盈利增长约20%。

基本资源类股反弹，能源股上涨，扶助支撑市场，铜价攀升，带动矿业股上升。

英股富时100指数.FTSE收升0.57%。(完)