欧股上涨 受助于油价反弹和网络安全类股上升

路透米兰5月15日 - 欧洲股市周一微幅上涨，受助于油价反弹和新的企业并购活动，以及全球电脑遭黑客攻击，提振软件安全公司股价大升。

泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，德股DAX指数.GDAXI和英股富时100指数.FTSE均收升约0.3%，盘中稍早触及纪录新高。法股CAC指数收涨0.22%。

油价跳涨逾2%，全球前两大产油国--沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。

这扶助商品类股的表现，基本资源类股和油股分别攀升1.7%和0.9%。

不过，勒索病毒攻击全球电脑，提振了软件安全公司股价。网络安全上市交易基金ISE (ISPY.L)跳涨超过3%，在伦敦上市的云网络安全公司Sophos (SOPH.L)劲涨逾7%，触及纪录高位。

在芬兰赫尔辛基，数码安保公司F-Secure (FSC1V.HE)上扬3.8%至16年高位。信息安全顾问公司Nixu (NIXU.HE)攀升2.4%。

在科技股以外，意大利公路营运公司Atlantia(ATL.MI)跳涨2.5%，此前提出以160亿欧元收购西班牙同业Abertis (ABE.MC)，后者股价无甚变动。

欧洲企业季报迄今表现意外强劲。根据汤森路透I/B/E/S，逾70%的MSCI企业公布了业绩，66%的业绩好于预期，8%符合预估，欧洲企业第一季盈利成长20.2%。(完)