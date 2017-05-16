欧股上涨 受助于油价反弹和网络安全类股上升

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透米兰5月15日 - 欧洲股市周一微幅上涨，受助于油价反弹和新的企业并购活动，以及全球电脑遭黑客攻击，提振软件安全公司股价大升。
泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，德股DAX指数.GDAXI和英股富时100指数.FTSE均收升约0.3%，盘中稍早触及纪录新高。法股CAC指数收涨0.22%。
油价跳涨逾2%，全球前两大产油国--沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。
这扶助商品类股的表现，基本资源类股和油股分别攀升1.7%和0.9%。
不过，勒索病毒攻击全球电脑，提振了软件安全公司股价。网络安全上市交易基金ISE (ISPY.L)跳涨超过3%，在伦敦上市的云网络安全公司Sophos (SOPH.L)劲涨逾7%，触及纪录高位。
在芬兰赫尔辛基，数码安保公司F-Secure (FSC1V.HE)上扬3.8%至16年高位。信息安全顾问公司Nixu (NIXU.HE)攀升2.4%。
在科技股以外，意大利公路营运公司Atlantia(ATL.MI)跳涨2.5%，此前提出以160亿欧元收购西班牙同业Abertis (ABE.MC)，后者股价无甚变动。
欧洲企业季报迄今表现意外强劲。根据汤森路透I/B/E/S，逾70%的MSCI企业公布了业绩，66%的业绩好于预期，8%符合预估，欧洲企业第一季盈利成长20.2%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。