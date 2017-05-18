欧股录得八个月来表现最差的一天 受特朗普风波拖累

路透米兰5月17日 - 欧洲股市周三录得去年9月以来表现最糟的一天，因美国的政治风波将投资者推向避险资产，此前的一波升势将欧洲指标股指带到纪录高位。

此前有报导称，特朗普总统曾要求时任联邦调查局(FBI)局长的科米停止针对前国家安全顾问的调查，这令人们质疑总统是否会因阻碍司法受到指控。

这也加重了人们对其推进大规模经济刺激计划能力的忧虑，有人怀疑特朗普本人甚至可能面临被弹劾的威胁。

“有些人可能想的过头了，考虑到了弹劾风险，但最近的这些新闻意味着政策的进一步拖延，”花旗在报告中对客户称。

泛欧STOXX 600指数下跌1.2%，为去年9月底以来的最大单日跌幅，欧元区蓝筹股下跌1.6%，波动率上升。

银行股和建筑类股领跌，均下跌约2%。

尽管周三大幅下跌，但指标股指仍接近近期高位，受地区经济复苏、企业业绩强劲和选民在大选中抛弃了民粹主义政党影响，投资者涌向欧洲股市令股指大幅上涨。

摩根士丹利警告称，周三出现了升势失去动能的迹象，受经济增长带动股价升高的股票将出现回落，因业绩动能放缓和宏观利好因素减弱。

业绩方面，荷兰最大银行荷兰银行(ABNd.AS)发布业绩后急挫4.7%，交易员称是因为公司净利差和资本比率下降，但整体净利为6.15亿欧元，超过预期。

全球第三大娱乐公司Ubisoft Entertainment(UBIP.PA)大跌3.6%，此前公司在周二收盘后下调了中期营收预估，报告的业绩接近其预估区间的底部。

根据汤森路透数据，欧洲公司业绩仍给地区股市带来利好，预计本财报季利润将增长19%。

德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)是升幅最大的STOXX成份股，大涨3%，此前塔塔钢铁(Tata Steel)同意了减少英国退休金福利的协议条款，为与这家德国钢铁公司合并钢铁资产清除了一个主要障碍。

德股DAX指数.GDAXI挫1.35%，英股富时100指数.FTSE收跌0.25%，法股CAC指数.FCHI收跌1.63%。(完)