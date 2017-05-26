欧股收平但仍接近21个月高位 OPEC减产协议令人失望打压油股

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透米兰5月25日 - 欧洲股市周四缺乏方向，投资者在寻求新的驱动因素，因近期扶助股市连创新高的良好业绩期接近尾声。
石油输出国组织(OPEC)维也纳会议达成的减产协议令一些投资者失望，对欧洲大盘指数无甚影响，不过，消息打压油价急跌，使能源股成为表现最差的板块。
石油输出国组织(OPEC)决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月，以应对全球供应过多令油价受压的问题。
但因减产力度和减产延长的时间均不及预期，拖累油价急跌4%，进而拉低能源股，BP(BP.L)、道达尔(TOTF.PA)和Eni(ENI.MI)跌幅介乎0.9%-1.9%。
泛欧STOXX指数收跌0.06%，但仍接近21个月高位。德股DAX指数.GDAXI收跌0.17%，5月初曾触及纪录高位。
欧洲公司的首季业绩期意外强劲。逾80%的欧洲企业已公布业绩，65%的盈利高于预期。
英股富时100指数收涨0.04%，法股CAC指数收跌0.08%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。