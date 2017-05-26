欧股收平但仍接近21个月高位 OPEC减产协议令人失望打压油股

路透米兰5月25日 - 欧洲股市周四缺乏方向，投资者在寻求新的驱动因素，因近期扶助股市连创新高的良好业绩期接近尾声。

石油输出国组织(OPEC)维也纳会议达成的减产协议令一些投资者失望，对欧洲大盘指数无甚影响，不过，消息打压油价急跌，使能源股成为表现最差的板块。

石油输出国组织(OPEC)决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月，以应对全球供应过多令油价受压的问题。

但因减产力度和减产延长的时间均不及预期，拖累油价急跌4%，进而拉低能源股，BP(BP.L)、道达尔(TOTF.PA)和Eni(ENI.MI)跌幅介乎0.9%-1.9%。

泛欧STOXX指数收跌0.06%，但仍接近21个月高位。德股DAX指数.GDAXI收跌0.17%，5月初曾触及纪录高位。

欧洲公司的首季业绩期意外强劲。逾80%的欧洲企业已公布业绩，65%的盈利高于预期。

英股富时100指数收涨0.04%，法股CAC指数收跌0.08%。(完)