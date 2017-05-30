意大利股市落后于其他欧股 受提早大选传闻拖累

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透米兰5月29日 - 欧洲股市周一在淡静交投中小幅下跌，意大利股市表现落后，可能提早大选的传闻带来压力，打压银行股。
交投迟滞，因英国和美国等主要市场因假休市。
欧元区股指.STOXXE下滑0.16%，意大利蓝筹股指数.FTMIB大跌2%至逾三周最低水准，德股DAX指数.GDAXI上升0.2%。
周末报导称，意大利主要政党可能对比例选举法的意见一致，直指在秋季提前大选的可能性增强，选举可能导致没有政党得到多数议席。
意大利前总理伦齐在周日接受访问时表示，比例选举系统是可能的，尽管结果可能是需要组建联合政府。
“意大利提早大选的风险突然上升至60%，”LC Macro Advisers分析师Lorenzo Codogno说，并指出，出现欧元怀疑派的五星运动政党获得压倒性胜利的“恶梦”情景的机率很小。
“最大可能的选举结果是，意大利不会出现某一政党占絶大多数议席。”他说。
意大利银行股下挫3.3%，录得近四个月来最大单日跌幅，并拉低欧元区银行股指数下滑0.8%。围绕救助意大利两家受困地区银行Popolare di VicenzaBPVS.UL和Veneto BancaVBANC.UL的担忧，原本已令意大利银行股承压。
意大利Intesa Sanpaolo(ISP.MI)和意大利裕信银行(CRDI.MI)分别下跌约2%和4%。德意志银行(DBKGn.DE)下滑0.4%，西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)收平盘。
英国股市休市。法股CAC指数.FCHI收低0.08%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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