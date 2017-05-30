意大利股市落后于其他欧股 受提早大选传闻拖累

路透米兰5月29日 - 欧洲股市周一在淡静交投中小幅下跌，意大利股市表现落后，可能提早大选的传闻带来压力，打压银行股。

交投迟滞，因英国和美国等主要市场因假休市。

欧元区股指.STOXXE下滑0.16%，意大利蓝筹股指数.FTMIB大跌2%至逾三周最低水准，德股DAX指数.GDAXI上升0.2%。

周末报导称，意大利主要政党可能对比例选举法的意见一致，直指在秋季提前大选的可能性增强，选举可能导致没有政党得到多数议席。

意大利前总理伦齐在周日接受访问时表示，比例选举系统是可能的，尽管结果可能是需要组建联合政府。

“意大利提早大选的风险突然上升至60%，”LC Macro Advisers分析师Lorenzo Codogno说，并指出，出现欧元怀疑派的五星运动政党获得压倒性胜利的“恶梦”情景的机率很小。

“最大可能的选举结果是，意大利不会出现某一政党占絶大多数议席。”他说。

意大利银行股下挫3.3%，录得近四个月来最大单日跌幅，并拉低欧元区银行股指数下滑0.8%。围绕救助意大利两家受困地区银行Popolare di VicenzaBPVS.UL和Veneto BancaVBANC.UL的担忧，原本已令意大利银行股承压。

意大利Intesa Sanpaolo(ISP.MI)和意大利裕信银行(CRDI.MI)分别下跌约2%和4%。德意志银行(DBKGn.DE)下滑0.4%，西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)收平盘。

英国股市休市。法股CAC指数.FCHI收低0.08%。(完)