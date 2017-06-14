欧股从七周低位反弹 科技股和意大利银行股回升

路透伦敦6月13日 - 欧洲股市周二从七周低位反弹，受助于科技股回升和投资者对受困的意大利银行业的乐观情绪。英国企业Capita(CPI.L)领涨，此前发布的财测缓解投资者忧虑。

泛欧STOXX 600指数收涨0.6%，几乎全数扳回上日录得的跌幅。意大利指标股指.FTMIB上升0.9%。

科技股上扬超过1%，周一遭遇抛售，因对美国科技股估值偏高的担忧也拖累欧洲科技股，尤其是苹果供应商。

戴乐格半导体(DLGS.DE), 英飞凌((IFXGn.DE)和ASMInternational (ASMI.AS)领涨科技股，升幅介乎1.2-4.7%。

意大利银行股.FTIT8300是市场另一亮点，上涨1.1%，因对受困的威尼托银行将得到救助的希望重燃。意大利经济部长称，“接近”找到解决方法。

UBI Banca (UBI.MI)和BPER Banca (EMII.MI)分别上涨3.4%和2.5%，领涨欧洲银行股。

个股方面，向银行和投资者等提供IT业务服务的英国企业Capita (CPI.L)跳涨15%，因在多次发出盈警后，该集团称，预计获利能力会提升，并在今年下半年取得更多合约。

英股富时指数.FTSE收低0.15%，德股DAX指数.GDAXI收涨0.59% 法股CAC-40指数.FCHI收高0.4%。(完)