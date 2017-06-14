欧股从七周低位反弹 科技股和意大利银行股回升

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月13日 - 欧洲股市周二从七周低位反弹，受助于科技股回升和投资者对受困的意大利银行业的乐观情绪。英国企业Capita(CPI.L)领涨，此前发布的财测缓解投资者忧虑。
泛欧STOXX 600指数收涨0.6%，几乎全数扳回上日录得的跌幅。意大利指标股指.FTMIB上升0.9%。
科技股上扬超过1%，周一遭遇抛售，因对美国科技股估值偏高的担忧也拖累欧洲科技股，尤其是苹果供应商。
戴乐格半导体(DLGS.DE), 英飞凌((IFXGn.DE)和ASMInternational (ASMI.AS)领涨科技股，升幅介乎1.2-4.7%。
意大利银行股.FTIT8300是市场另一亮点，上涨1.1%，因对受困的威尼托银行将得到救助的希望重燃。意大利经济部长称，“接近”找到解决方法。
UBI Banca (UBI.MI)和BPER Banca (EMII.MI)分别上涨3.4%和2.5%，领涨欧洲银行股。
个股方面，向银行和投资者等提供IT业务服务的英国企业Capita (CPI.L)跳涨15%，因在多次发出盈警后，该集团称，预计获利能力会提升，并在今年下半年取得更多合约。
英股富时指数.FTSE收低0.15%，德股DAX指数.GDAXI收涨0.59% 法股CAC-40指数.FCHI收高0.4%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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