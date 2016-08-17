欧股从七周高位回落 瑞士迅达集团下调财测后大跌

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦8月16日 - 欧洲股市周二从七周高位回落，工业股下跌带来压力，此前瑞士迅达集团(Schindler)(SCHP.S)下调2016年预估。
STOXX欧洲600指数下跌0.8%，从触及英国退欧公投后的最高水准回落。该指数今年迄今仍下跌6%。
瑞士电梯生产商迅达集团大跌4.4%，为跌幅最大STOXX指数成份股，此前公司下调今年营收增幅预估区间的高端，因中国建筑市场的不确定性上升和巴西衰退，持续影响公司。
不过，Linde (LING.DE)暴涨11.1%，此前公司证实和美国工业气体供应商Praxair Inc (PX.N)进行合并磋商，共同组成价值超过600亿美元的市场龙头公司。
矿业股也上涨，安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L) 劲涨8.7%，投资者对该公司上半年盈利小幅上升感到鼓舞。
英股富时100指数.FTSE收跌0.68%，法股CAC指数.FCHI收低0.83%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.58%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。