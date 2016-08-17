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国际财经 | 2016年 8月 17日 星期三 08:16 BJT

欧股从七周高位回落 瑞士迅达集团下调财测后大跌

路透伦敦8月16日 - 欧洲股市周二从七周高位回落，工业股下跌带来压力，此前瑞士迅达集团(Schindler)(SCHP.S)下调2016年预估。

STOXX欧洲600指数下跌0.8%，从触及英国退欧公投后的最高水准回落。该指数今年迄今仍下跌6%。

瑞士电梯生产商迅达集团大跌4.4%，为跌幅最大STOXX指数成份股，此前公司下调今年营收增幅预估区间的高端，因中国建筑市场的不确定性上升和巴西衰退，持续影响公司。

不过，Linde (LING.DE)暴涨11.1%，此前公司证实和美国工业气体供应商Praxair Inc (PX.N)进行合并磋商，共同组成价值超过600亿美元的市场龙头公司。

矿业股也上涨，安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L) 劲涨8.7%，投资者对该公司上半年盈利小幅上升感到鼓舞。

英股富时100指数.FTSE收跌0.68%，法股CAC指数.FCHI收低0.83%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.58%。(完) 　

(编译 利棣儿；审校 李军)

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