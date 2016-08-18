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国际财经 | 2016年 8月 18日 星期四 08:16 BJT

欧股下滑 Wienerberger和嘉士伯公布业绩后下跌

路透伦敦8月17日 - 欧洲周三股市下滑，奥地利制砖公司Wienerberger(WBSV.VI)、啤酒商嘉士伯(CARLb.CO)和英国保险公司Admiral(ADML.L)公布业绩后下跌。

泛欧STOXX 600 index 指数下跌0.8%，该指数本周稍早触及七周高位，今年迄今下滑约7%。

Wienerberger下挫6.2%，是跌幅最大的欧洲股票之一，此前公司警告称，英国退欧公投后英镑下跌对公司带来负面汇率影响。

Admiral急跌7.7%，从近期触及纪录高位回落，此前公司表示，英国公投决定退欧打击公司的偿债能力比率。

嘉士伯挫跌5.2%，公司公布半年度业绩略低于预期，尽管维持其2016年财测，因预计削减成本策略将取得进展。

上涨个股方面，建筑公司Balfour Beatty(BALF.L)恢复派息，股价上涨3%。

英股富时100指数.FTSE收跌0.5%，法股CAC指数.FCHI收低0.96%，德股DAX指数.GDAXI大跌1.3%。(完) 　

(编译 利棣儿；审校 李军)

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